Turismo

Vietnam y China intensifican cooperación turística a través de vínculos culturales y patrimoniales

Vietnam y China buscan ampliar la conectividad turística, desarrollar nuevas rutas temáticas y combinar café, patrimonio y turismo para atraer visitantes.

Phan Linh Chi, subdirectora de la VNAT, interviene en la cita. (Foto: VNA)
Phan Linh Chi, subdirectora de la VNAT, interviene en la cita. (Foto: VNA)

Ninh Binh, Vietnam (VNA)- La Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam (VNAT) desea seguir trabajando con las autoridades turísticas chinas, incluidas las de la provincia de Yunnan, así como con las localidades y empresas de ambos países, para impulsar la cooperación, generar mayores oportunidades de conectividad y atraer a más visitantes interesados en descubrir destinos de Vietnam y China, afirmó un funcionario.

Así lo declaró Phan Linh Chi, subdirectora de la VNAT, durante un evento de promoción turística celebrado la víspera en el Complejo Paisajístico de Trang An, en el marco del Año de Cooperación Turística Vietnam-China 2026-2027.

Destacó que Vietnam y China son países vecinos que comparten numerosas similitudes culturales y tradiciones de larga data. El turismo constituye un ámbito de cooperación práctica que contribuye a fortalecer el entendimiento mutuo y la amistad entre los dos pueblos, al tiempo que abre nuevas oportunidades de desarrollo para las localidades y las empresas, señaló.

La funcionaria instó a las autoridades turísticas y a las empresas de ambas partes a reforzar el intercambio de información sobre los mercados y a conocer mejor la demanda de los visitantes para desarrollar productos adecuados, al tiempo que se garantiza la calidad de los servicios y se ofrecen experiencias diferenciadas.

También llamó a una mayor coordinación en las actividades de comunicación y a aprovechar más las plataformas digitales y a los creadores de contenido para promocionar el turismo de Vietnam y Yunnan de manera auténtica y atractiva, ofreciendo información práctica sobre productos, itinerarios y servicios.

Peng Bin, jefe adjunto del Departamento de Publicidad del Comité Provincial del Partido Comunista de China en Yunnan y presidente de la Oficina Provincial de Civilización de Yunnan, afirmó que, durante el último año, los vínculos entre las industrias cafetaleras de Yunnan y Vietnam han pasado de la “reunión” al “desarrollo conjunto”.

Yunnan está construyendo la Zona Industrial Transfronteriza China-Vietnam y el Mercado Internacional de Comercio de Granos de Café “Vietnam-Hekou”, con el objetivo de impulsar el desarrollo de cadenas industriales transfronterizas bajo un modelo en el que Vietnam se encarga de producir el café y Honghe de procesarlo.

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Delegados visitan una exhibición relacionada con el café de la provincia china de Yunnan en el evento. (Foto: VNA)


Al destacar el carácter distintivo del programa, centrado en vincular el café, el patrimonio mundial y el turismo, Peng propuso que ambas partes se concentren en tres áreas: combinar el café con el patrimonio para desarrollar rutas turísticas temáticas; mantener intercambios periódicos entre empresas, jóvenes y profesionales de la cultura y el turismo; y conectar a artesanos, diseñadores y creadores de contenido para divulgar historias relacionadas con el patrimonio a través de experiencias vinculadas al café.

Durante el evento, los delegados asistieron al lanzamiento de varios proyectos, entre ellos la iniciativa “Patrimonio mundial en una taza de café”, impulsada por el Centro de Comunicación Internacional de Yunnan para el Sur y Sudeste de Asia, así como de nuevos productos turísticos.

En el diálogo titulado “El jefe del mañana”, empresas y directivos compartieron experiencias prácticas e historias sobre diversos temas, entre ellos la economía de los espacios dedicados al café, en la que las cafeterías se están convirtiendo en destinos destacados para el check-in; las nuevas tendencias del turismo cafetero, con especial atención a los viajes de montaña y al descubrimiento del café; y los avances de la industria cafetalera mediante la mejora de toda la cadena de valor, desde el cultivo del café hasta el desarrollo del turismo cultural./.

VNA
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