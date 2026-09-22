ASIAD 2026: Selección de fútbol masculino sub-23 de Vietnam avanza a cuartos de final

Tokio, 22 sep (VNA) - La selección sub-23 de Vietnam avanzó a los cuartos de final del torneo de fútbol masculino de los Juegos Asiáticos (ASIAD) 2026 como segunda del Grupo C, pese a perder 0-2 ante Uzbekistán en la última jornada de la fase de grupos.



El resultado del partido entre Filipinas y Kuwait, disputado simultáneamente, permitió al equipo dirigido por el entrenador Dinh Hong Vinh mantener el segundo puesto y continuar en la competición.



Antes de la última jornada, Uzbekistán lideraba el Grupo C con seis puntos, seguido de Vietnam con cuatro, Kuwait con uno y Filipinas sin puntos. Un empate ante Uzbekistán habría asegurado a Vietnam el segundo puesto, mientras que una derrota obligaba al conjunto vietnamita a esperar el resultado del otro encuentro.



Vietnam comenzó en desventaja y encajó un gol en el minuto 5, cuando Urinboev Muhammadali culminó una acción individual con un remate preciso que superó al portero Cao Van Binh.



Tras el tanto, Vietnam aumentó la presión en busca del empate. En el minuto 12, Le Phat dispuso de dos ocasiones consecutivas dentro del área, pero no logró batir al guardameta uzbeko. Dos minutos después, Thanh Nhan marcó tras una escapada, aunque el gol fue anulado por fuera de juego. En el 15, Ngoc My probó con un disparo con efecto desde fuera del área que salió desviado.



Posteriormente, Uzbekistán recuperó el control del juego y generó nuevas ocasiones. Vietnam sufrió además la lesión de Xuan Bac, quien fue sustituido por Quang Vinh.



En la segunda mitad, Vietnam tomó la iniciativa y buscó presionar con mayor intensidad. En el minuto 53, Quoc Viet encontró espacio cerca del área, pero su remate no tuvo la precisión necesaria para superar al portero rival.



Uzbekistán también creó peligro y amplió su ventaja en el minuto 68. Nurlan recibió un pase, se internó en el área y definió con precisión para establecer el 2-0.



En los minutos restantes, Vietnam intentó recortar distancias, pero encontró dificultades ante una defensa uzbeka bien organizada. Uzbekistán mantuvo el resultado, cerró la fase de grupos con tres victorias y sin encajar goles y avanzó a cuartos de final como líder.



La derrota, sin embargo, no privó a Vietnam del segundo puesto. En el otro encuentro, Filipinas derrotó 2-1 a Kuwait, resultado que permitió al conjunto vietnamita conservar sus cuatro puntos, dos más que Kuwait, y clasificarse a cuartos de final como segundo del Grupo C.



En sus dos partidos anteriores, Vietnam empató 1-1 con Kuwait y derrotó 2-0 a Filipinas. Uzbekistán, por su parte, ganó sus tres encuentros y avanzó junto con Vietnam a la siguiente ronda./.

VNA