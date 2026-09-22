Cultura-Deporte

ASIAD 2026: Selección de fútbol masculino sub-23 de Vietnam avanza a cuartos de final

Vietnam sub-23 perdió 0-2 ante Uzbekistán, pero avanzó a cuartos de final del ASIAD 2026 como segundo del Grupo C.

La selección sub-23 de Vietnam (Fuente: VNA)
La selección sub-23 de Vietnam (Fuente: VNA)

Tokio, 22 sep (VNA) - La selección sub-23 de Vietnam avanzó a los cuartos de final del torneo de fútbol masculino de los Juegos Asiáticos (ASIAD) 2026 como segunda del Grupo C, pese a perder 0-2 ante Uzbekistán en la última jornada de la fase de grupos.

El resultado del partido entre Filipinas y Kuwait, disputado simultáneamente, permitió al equipo dirigido por el entrenador Dinh Hong Vinh mantener el segundo puesto y continuar en la competición.

Antes de la última jornada, Uzbekistán lideraba el Grupo C con seis puntos, seguido de Vietnam con cuatro, Kuwait con uno y Filipinas sin puntos. Un empate ante Uzbekistán habría asegurado a Vietnam el segundo puesto, mientras que una derrota obligaba al conjunto vietnamita a esperar el resultado del otro encuentro.

Vietnam comenzó en desventaja y encajó un gol en el minuto 5, cuando Urinboev Muhammadali culminó una acción individual con un remate preciso que superó al portero Cao Van Binh.

Tras el tanto, Vietnam aumentó la presión en busca del empate. En el minuto 12, Le Phat dispuso de dos ocasiones consecutivas dentro del área, pero no logró batir al guardameta uzbeko. Dos minutos después, Thanh Nhan marcó tras una escapada, aunque el gol fue anulado por fuera de juego. En el 15, Ngoc My probó con un disparo con efecto desde fuera del área que salió desviado.

Posteriormente, Uzbekistán recuperó el control del juego y generó nuevas ocasiones. Vietnam sufrió además la lesión de Xuan Bac, quien fue sustituido por Quang Vinh.

En la segunda mitad, Vietnam tomó la iniciativa y buscó presionar con mayor intensidad. En el minuto 53, Quoc Viet encontró espacio cerca del área, pero su remate no tuvo la precisión necesaria para superar al portero rival.

Uzbekistán también creó peligro y amplió su ventaja en el minuto 68. Nurlan recibió un pase, se internó en el área y definió con precisión para establecer el 2-0.

En los minutos restantes, Vietnam intentó recortar distancias, pero encontró dificultades ante una defensa uzbeka bien organizada. Uzbekistán mantuvo el resultado, cerró la fase de grupos con tres victorias y sin encajar goles y avanzó a cuartos de final como líder.

La derrota, sin embargo, no privó a Vietnam del segundo puesto. En el otro encuentro, Filipinas derrotó 2-1 a Kuwait, resultado que permitió al conjunto vietnamita conservar sus cuatro puntos, dos más que Kuwait, y clasificarse a cuartos de final como segundo del Grupo C.

En sus dos partidos anteriores, Vietnam empató 1-1 con Kuwait y derrotó 2-0 a Filipinas. Uzbekistán, por su parte, ganó sus tres encuentros y avanzó junto con Vietnam a la siguiente ronda./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #ASIAD 2026 #sub-23 #fútbol masculino
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

Los niños actúan durante la celebración del Festival de Medio Otoño en Sakai, Osaka. Foto: VNA

Festival del Medio Otoño difunde la cultura vietnamita en Japón y Singapur

Con motivo del Festival del Medio Otoño de 2026, las comunidades vietnamitas en Japón y Singapur organizaron diversas actividades para niños, contribuyendo a crear espacios de intercambio, preservar la lengua materna y la identidad nacional, y fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con su país de origen.

Hallan numerosos objetos valiosos en dos tumbas antiguas en Nghe An

Hallan numerosos objetos valiosos en dos tumbas antiguas en Nghe An

Los arqueólogos hallaron dos tumbas de ladrillo, cuya antigüedad se estima entre los siglos IV y VI. Esto resulta de una excavación arqueológica en los vestigios de las tumbas de ladrillo de Ru But, en la comuna de Kim Lien, provincia centrovietnamita de Nghe An.

Actuaciones del grupo de jazz Song Hong. (Fuente: VNA)

Inauguran el Festival Internacional de Jazz de Hanoi 2026

El Festival Internacional de Jazz de Hanoi 2026 (Hanoi Jazztival 2026) fue inaugurado la noche del 17 de septiembre en la Ópera de Hanoi, dando inicio a tres jornadas de actividades musicales que se desarrollarán en diversos espacios culturales de la capital hasta el 19 de septiembre.