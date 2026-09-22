Cultura-Deporte

ASIAD 2026: Karate abre el medallero de oro de Vietnam

El trío Bui Ngoc Nhi, Hoang Thi Thu Uyen y Nguyen Ngoc Tram conquista el primer oro de Vietnam en ASIAD 2026, en kata por equipos de karate.

Atletas vietnamitas participan en la prueba de kata en los Juegos Asiáticos de 2026. (Foto: VNA)
Atletas vietnamitas participan en la prueba de kata en los Juegos Asiáticos de 2026. (Foto: VNA)

Tokio (VNA) - El trío formado por Bui Ngoc Nhi, Hoang Thi Thu Uyen y Nguyen Ngoc Tram consiguió el primer título para la delegación deportiva de Vietnam en los Juegos Asiáticos (ASIAD) 2026, que se celebran en Japón, al conquistar hoy la medalla de oro en la modalidad de kata por equipos femeninos de karate.

En la final, disputada esta tarde, las tres karatecas vietnamitas se enfrentaron al trío iraní integrado por Sadeghi Dastak Fatemeh, Hosseini Zeynabalsadat y Animi Soumeh Kabodin Sepideh. Las vietnamitas ejecutaron su kata con precisión, sincronización y calidad técnica, imponiéndose a sus rivales para subir a lo más alto del podio.

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Los atletas vietnamitas (Foto: VNA)



La victoria coronó una destacada jornada del karate vietnamita. Previamente, Bui Ngoc Nhi, Hoang Thi Thu Uyen y Nguyen Ngoc Tram superaron en semifinales por 5-0 al de Taiwán (China), sentando así las bases para afrontar la final con confianza.

Para Bui Ngoc Nhi, el oro por equipos llegó un día después de conquistar el bronce en kata individual femenino, consolidando su destacada actuación en ASIAD 2026.

A diferencia del kumite, en el kata por equipos los competidores no se enfrentan directamente, sino que ejecutan una serie de movimientos ante un panel de jueces. La precisión, coordinación y sincronización de los integrantes son factores determinantes para obtener una alta puntuación.

La medalla de oro de Bui Ngoc Nhi, Hoang Thi Thu Uyen y Nguyen Ngoc Tram permitió a Vietnam conquistar su primer título en ASIAD 2026. Hasta ese momento, la delegación vietnamita había conseguido tres medallas de bronce: en dobles mixtos de teqball, con Nguyen Hoang Minh Tan y Trinh Gia Nghi; en kata individual femenino, con Bui Ngoc Nhi; y en kumite femenino categoría de los 68 kg, con Nguyen Thi Dieu Ly./.

VNA
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