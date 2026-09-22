Vietnam y China celebran el Festival del Medio Otoño con un programa artístico

Hanoi (VNA) - Artistas y niños de Vietnam y China participaron anoche en un programa artístico celebrado en la Ópera Ho Guom, en Hanoi, con motivo del Festival del Medio Otoño 2026 y bajo el lema “Una misma luna - Encuentro de coloridas nubes - Profunda amistad vecinal”.



El programa fue copresidido por la Embajada de China en Vietnam y el Departamento de Propaganda del Comité del Partido de la provincia china de Yunnan. Asistieron representantes de ambos países, entre ellos el encargado de negocios interino de la Embajada de China, Wang Qun, y el viceministro vietnamita de Cultura, Deportes y Turismo, Ta Quang Dong.



En su intervención, Wang Qun destacó los acuerdos alcanzados durante la visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en abril de 2026, y señaló que ambos países declararon 2026 y 2027 como Años de Cooperación Turística Vietnam-China para promover los intercambios entre los pueblos.



A través de la música y la danza, el programa puso de relieve las similitudes culturales entre ambos países y utilizó la imagen de la luna llena como símbolo de encuentro, conexión y amistad entre los dos pueblos.



Como parte de las actividades, la Ópera Ho Guom acogió también el mercado del Medio Otoño “La luna sobre Lancang-Mekong, un río de amistad”, con productos culturales y locales de Vietnam y China, además de una exposición fotográfica sobre el turismo de Vietnam y Yunnan.



El público pudo participar asimismo en actividades como pintura de sombreros cónicos, talleres de artesanía, la “Oficina de Correos de la Luz de la Luna” y espacios fotográficos.



Las actividades contribuyeron a promover los intercambios culturales, el entendimiento mutuo y la amistad entre los pueblos de Vietnam y China, especialmente entre las nuevas generaciones, y a ampliar las oportunidades de cooperación cultural entre ambos países./.

VNA