Vietnam está dispuesto a contribuir más a la paz y al desarrollo sostenible

Nueva York (VNA) - Vietnam está dispuesto a realizar mayores contribuciones a la paz, el desarrollo sostenible, la respuesta al cambio climático y la construcción de nuevos marcos de gobernanza tecnológica, afirmó el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.



En una entrevista con Bloomberg TV, concedida en el marco de su visita de trabajo a Estados Unidos para asistir al Debate de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el mandatario vietnamita destacó el significado del tema de este período: “Restaurar la confianza, gobernar la transición: una ONU que ofrezca resultados para todos los países”.



Según el líder vietnamita, es necesario reforzar la confianza entre los países, intensificar el diálogo y superar las diferencias para avanzar hacia un orden mundial justo y humano, basado en la paz y la cooperación. Para ello, el multilateralismo debe convertirse en una orientación estratégica, con respeto a la Carta de la ONU y al derecho internacional, compromisos traducidos en acciones concretas y marcos de gobernanza global inclusivos, seguros y transparentes.



Indicó que tras 40 años de Renovación (Doi Moi), Vietnam ha fortalecido su posición, potencial y prestigio internacional, manteniendo una política de independencia, autodeterminación y autonomía estratégica. Al mismo tiempo, orienta su modelo de desarrollo hacia la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y los recursos humanos de alta calidad.



Sobre las relaciones con Estados Unidos, el secretario general y presidente To Lam destacó la transformación de los vínculos bilaterales, desde un pasado marcado por la guerra y las diferencias hasta una Asociación Estratégica Integral basada en la confianza, el respeto mutuo y los intereses comunes.



La economía, el comercio y la inversión siguen siendo motores importantes de esta relación, mientras se amplía la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, semiconductores, inteligencia artificial y educación. La colaboración para superar las consecuencias de la guerra también contribuye a fortalecer la confianza entre ambos países.



Respecto a las diferencias económicas y comerciales, especialmente las preocupaciones estadounidenses sobre la balanza comercial, Vietnam aboga por un diálogo franco y constructivo para alcanzar relaciones económicas y comerciales justas, equilibradas, estables y mutuamente beneficiosas. Hanoi coordina activamente con Washington para concluir pronto las negociaciones y firmar el Acuerdo Comercial Recíproco (ART), señaló.



En materia de política exterior, el dirigente reafirmó la línea de independencia, autodeterminación, resiliencia, paz, amistad, cooperación, multilateralización y diversificación. Vietnam prioriza mantener un entorno de paz y estabilidad, proteger su independencia, soberanía e intereses legítimos y realizar contribuciones concretas a la comunidad internacional.



El país continuará profundizando sus relaciones existentes y ampliando la cooperación con nuevos socios, al tiempo que promoverá la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, diversificará mercados, atraerá inversiones de calidad y participará más profundamente en las cadenas de valor.



En cuanto al desarrollo nacional, Vietnam apuesta por la autosuficiencia, la autonomía estratégica y una integración internacional profunda, con la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como avances estratégicos y la cultura y las personas como base y recurso endógeno, reiteró.



El objetivo, concluyó, es lograr un crecimiento rápido, sostenible e inclusivo, elevar la competitividad, garantizar la estabilidad política, la defensa y la seguridad y proteger firmemente la soberanía nacional./.

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