Vietnam amplía la cooperación con estado indio de Tamil Nadu

Nueva Delhi (VNA) - El embajador de Vietnam en la India, Trinh Minh Manh, y una delegación de la misión diplomática del país indochino mantuvieron reuniones del 20 al 22 de septiembre con autoridades del estado de Tamil Nadu, organismos de promoción comercial y empresas para impulsar la cooperación en inversión, comercio, industria y tecnología.



En una reunión con el doctor S. Vijayakumar, viceministro permanente de Industria, Promoción de Inversiones y Comercio de Tamil Nadu, ambas partes abordaron la ampliación de las inversiones, la producción y la conexión empresarial.



La parte vietnamita propuso atraer inversiones de empresas de Tamil Nadu en sectores como electrónica, semiconductores, tecnologías de la información, inteligencia artificial (IA), ingeniería y manufactura, energías limpias, productos farmacéuticos, industrias auxiliares, procesamiento de alimentos e infraestructura.



Al mismo tiempo, alentó a más empresas vietnamitas a explorar oportunidades de inversión en este estado del extremo sur de la India.



Tamil Nadu cuenta con fortalezas en los sectores automotor, de vehículos eléctricos, electrónica, tecnologías de la información, ingeniería y manufactura, y energías renovables. Actualmente, la empresa vietnamita de VinFast invierte en un proyecto en Thoothukudi.



El proyecto de VinFast sienta las bases para que ambas partes desarrollen un ecosistema de cooperación más amplia en ámbitos de vehículos eléctricos, componentes, baterías, infraestructura de carga, logística, formación de recursos humanos, investigación y desarrollo de las cadenas de suministro.



Durante las reuniones con la Confederación de la Industria India (CII) y la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de India (FICCI) en el sur del país, la delegación vietnamita intercambió con empresas de los sectores de logística, tecnología, ingeniería, IA, salud, automoción, energías verdes, educación y emprendimiento.

En la reunión con la Confederación de la Industria India (Foto: VNA)





La parte vietnamita propuso pasar de la presentación y conexión empresarial a la elaboración de proyectos y oportunidades de negocio concretos, así como establecer un mecanismo de coordinación regular.



Según Bui Trung Thuong, consejero comercial y jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en India, ambos países aún tienen amplio margen para cooperar en agricultura, productos pesqueros, procesamiento de alimentos, puertos marítimos, logística e infraestructura de parques industriales.



Propuso reforzar las conexiones marítimas entre el sur de la India y Vietnam. El fortalecimiento de la conexión entre las ciudades de Chennai y Thoothukudi de Tamil Nadu con los principales puertos vietnamitas permitirá reducir los tiempos y costos de transporte, enfatizó.



Además, alentó a las empresas de Tamil Nadu a conectarse con parques industriales, zonas francas y centros de producción de Vietnam para buscar proveedores, invertir y cooperar en investigación y desarrollo.



Durante la visita, la delegación también se reunió con la Cámara de Comercio del estado de Andhra Pradesh, ampliando su red de socios en el sur de la India.



Estas actividades buscan establecer canales de cooperación regulares y sustanciales, centrados en empresas y proyectos concretos.



Sobre la base de la cooperación de VinFast en Tamil Nadu y las redes empresariales de CII, FICCI y Andhra Pradesh, Vietnam y Tamil Nadu cuentan con nuevas condiciones para ampliar la cooperación del comercio a la inversión bilateral y contribuir al fortalecimiento de las relaciones económicas entre Vietnam e India./.