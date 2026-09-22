Vietnam busca nuevos mercados para impulsar exportaciones agropecuarias, forestales y acuícolas

Hanoi (VNA) - De aquí a finales de 2026, el sector de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam no solo busca elevar el valor de las exportaciones, sino también consolidar sus principales mercados, ampliar las oportunidades para los productos con potencial y eliminar los cuellos de botella en materia de estándares, logística y materias primas.



Según el ministerio del sector, las exportaciones de productos agropecuarios, forestales y acuícolas sumaron 49,3 mil millones de dólares en los primeros ocho meses del año.



De esta cifra, los productos agrícolas representaron 25,66 mil millones de dólares; los forestales, 12,57 mil millones; los acuícolas, 7,94 mil millones, y los ganaderos, 511,9 millones. Las exportaciones pesqueras crecieron un 10,9%, las ganaderas un 30% y las forestales un 5,4%.

Las exportaciones de durián apuntan a alcanzar los cuatro mil millones de dólares en 2026. (Foto: VNA)

Asia sigue siendo un mercado clave. Las exportaciones a China alcanzaron los 11,2 mil millones de dólares, un 22,1% más que en el mismo período del año anterior, y representaron el 22,7% del total. Estados Unidos importó productos por 9,4 mil millones de dólares, un 0,4% menos, mientras que Japón registró 3,3 mil millones, un alza del 2%.



El viceministro de Agricultura y Medio Ambiente Dang Ngoc Diep dijo que en los cuatro últimos meses del año, la cartera seguirá de cerca la evolución de cada mercado y producto, al tiempo que trabajará para eliminar las barreras técnicas, acelerar la concesión de códigos para las zonas de cultivo y los centros de envasado y completar los requisitos de trazabilidad.



Además de los mercados tradicionales, el sector agrícola prevé ampliar su presencia en Oriente Medio, África, América Latina y otros mercados potenciales, con el fin de diversificar los destinos de exportación y reducir los riesgos.



Según Ngoc Diep, el durián sigue siendo uno de los productos agrícolas con mayor potencial. Vietnam cuenta actualmente con unas 200.000 hectáreas dedicadas a este cultivo y una producción de alrededor de 2,08 millones de toneladas.



Las exportaciones de durián pasaron de 177 millones de dólares en 2021 a 3,85 mil millones en 2025. En los primeros ocho meses de 2026 alcanzaron unos 1,95 mil millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 95% tuvo como destino China.



La Administración General de Aduanas de China ha autorizado 567 nuevos códigos para zonas de cultivo de durián de Vietnam, elevando el total a más de 1.800. Desde el 1 de agosto de 2026, el plazo de tramitación de estos códigos se redujo de 10 a tres días.



Sin embargo, para elevar el valor añadido y reducir la dependencia de la fruta fresca, el sector debe reorganizar las zonas de producción y vincularlas más estrechamente con el preprocesamiento, la transformación, la conservación y la comercialización. También se busca ampliar las exportaciones de durián congelado y productos elaborados a mercados como India, Australia y Nueva Zelanda.



El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente se ha fijado como objetivo que las exportaciones de durián en 2026 alcancen al menos el nivel registrado en 2025, con la meta de llegar a los 4 mil millones de dólares.



Mientras tanto, la Asociación de Productores y Exportadores de Productos Acuícolas de Vietnam (VASEP) prevé que el sector podría cerrar el año con entre 12,3 y 12,5 mil millones de dólares en exportaciones si se resuelven los obstáculos relacionados con las materias primas y la logística.



La asociación ha propuesto reducir los costes de transporte y desarrollar una flota de buques portacontenedores frigoríficos para disminuir la dependencia de las navieras extranjeras.



En cambio, las exportaciones de arroz afrontan mayores dificultades. Vietnam exportó alrededor de 6 millones de toneladas por un valor de 2,86 mil millones de dólares entre enero y agosto, cifras que representan descensos del 6,3% en volumen y del 11,9% en valor.



Filipinas sigue siendo el principal destino, con una cuota del 43,2%, seguida de China, con el 18,4%, y Ghana, con el 11%. Destaca, no obstante, el fuerte aumento de las ventas a China, que crecieron un 92,2%, mientras que el valor de las exportaciones a Filipinas cayó un 5,1%.



Según Do Ha Nam, presidente de la Asociación de Alimentos de Vietnam, el objetivo de exportar 8 millones de toneladas de arroz en 2026 es alcanzable. Para ello, considera necesario intensificar el diálogo con grandes mercados como Filipinas a fin de resolver las barreras normativas, además de facilitar el acceso al crédito e impulsar las inversiones en almacenamiento y conservación poscosecha.



Para alcanzar el objetivo de 74 mil millones de dólares en exportaciones, el sector agrícola deberá generar unos 24,9 mil millones adicionales en los cuatro últimos meses del año, lo que supone una media de 6,23 mil millones mensuales.



El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha identificado como prioridades mantener los mercados, eliminar las barreras, liberar el potencial de cada sector, reducir los costes y agilizar los trámites administrativos.



También continuará trabajando para resolver las dificultades relacionadas con la tierra, los recursos hídricos y el medio ambiente, al tiempo que impulsará la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital./.