Vietnam y Canadá amplían cooperación comercial, industrial y en cadenas de suministro

Ottawa (VNA) - La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Canadá contribuirá a impulsar la cooperación bilateral, especialmente en comercio, industria y cadenas de suministro, en un contexto en que ambos países buscan diversificar sus relaciones económicas.



Tras más de cinco décadas de relaciones diplomáticas, las dos naciones han desarrollado vínculos cada vez más sustantivos, especialmente en el comercio. Canadá es actualmente el segundo mayor socio comercial de Vietnam en América, mientras que Vietnam es el mayor socio comercial de Canadá en la ASEAN.



Según Tran Thu Quynh, consejera comercial y jefa de la Oficina Comercial de Vietnam en Canadá, la cooperación industrial bilateral se ha impulsado en el marco de la Asociación Integral establecida en 2017, el Comité Conjunto de Economía (JEC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).



Sin embargo, la cooperación industrial sigue siendo limitada. El comercio se concentra principalmente en productos manufacturados de consumo y componentes electrónicos, mientras que las inversiones y la presencia de empresas industriales de ambos países en los respectivos mercados aún son reducidas. Tampoco se han formado cadenas de producción suficientemente estrechas para aprovechar plenamente las ventajas del CPTPP.



En este contexto, la reorientación de la política industrial y comercial de Canadá y las necesidades de Vietnam de fortalecer su capacidad productiva y el valor añadido abren nuevas oportunidades de cooperación, especialmente en manufactura, materiales, energía, industria auxiliar y tecnología.



La cooperación también podría ampliarse al procesamiento de minerales críticos, materiales avanzados, baterías y agroindustria, así como al desarrollo de cadenas de suministro conjuntas y la transferencia de tecnología.



En la tercera reunión del JEC Vietnam-Canadá, la viceministra de Industria y Comercio Phan Thi Thang destacó que los vínculos económicos bilaterales han seguido desarrollándose positivamente. El comercio bilateral alcanzó casi 8,6 mil millones de dólares en 2025. Las exportaciones vietnamitas a Canadá aumentaron un 18,2 por ciento, hasta los 7,5 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones canadienses a Vietnam crecieron un 24 por ciento.



En los primeros cuatro meses de 2026, las exportaciones de Vietnam a Canadá aumentaron un 25 por ciento interanual, mientras que las de Canadá a Vietnam crecieron un 62 por ciento.



Durante la reunión, la Agencia de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam y la Oficina Canadiense de Facilitación del Comercio (TFO Canada) firmaron el documento del proyecto “Apoyo al comercio para un crecimiento económico sostenible, inclusivo y resiliente” (TRISEG), que se implementará entre 2026 y 2030 para apoyar a las pequeñas y medianas empresas vietnamitas, especialmente las dirigidas por mujeres, en el fortalecimiento de su capacidad productiva y exportadora.



Para aprovechar mejor el potencial bilateral, Tran Thu Quynh propuso establecer, en el marco del JEC, un mecanismo especializado de intercambio sobre integración industrial y cadenas de suministro, así como conectar a proveedores vietnamitas con empresas canadienses de los sectores aeroespacial, automotriz, energético y de reactores modulares pequeños (SMR).



También planteó fortalecer la cooperación en normas y certificación, impulsar proyectos conjuntos de investigación y desarrollo, desarrollar cadenas de valor de baterías y materiales avanzados y aprovechar las reglas de acumulación de origen del CPTPP.



Asimismo, ambas partes podrían fomentar la participación de instituciones financieras canadienses en proyectos de parques industriales verdes y promover la cooperación entre centros de investigación y universidades en el procesamiento de minerales críticos y el diseño de circuitos integrados.



La Oficina Comercial de Vietnam en Canadá ha puesto en marcha la sección “Productos vietnamitas en Canadá” para facilitar el acceso de las empresas vietnamitas al mercado canadiense y contribuir al objetivo de duplicar el comercio bilateral para 2030.



La oficina continuará actualizando información sobre normas técnicas, alertas y retirada de productos, además de coordinar programas de apoyo a las empresas vietnamitas para cumplir los requisitos del mercado canadiense./.

VNA