Política

Vietnam y Laos fortalecen la cooperación entre sus Partidos

Vietnam y Laos refuerzan el intercambio de experiencias entre sus Partidos para profundizar la amistad, la cooperación integral y la cohesión estratégica.

Panorama de la reunión. (Foto: VNA)
Panorama de la reunión. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, recibió hoy en Hanoi a una delegación de alto nivel del Partido Popular Revolucionario (PPRL) de Laos, encabezada por el viceministro de Justicia, Khamphanh Bounphakham, de visita en este país para participar en un programa de estudio e intercambio temático.

Durante el encuentro, el dirigente vietnamita valoró la participación de funcionarios laosianos de distintos organismos, ministerios, sectores y localidades en el intercambio de cuestiones teóricas y prácticas de interés común.

Felicitó a Laos por los logros alcanzados tras 40 años de Renovación y expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del PPRL, el país continuará avanzando en la construcción, defensa y desarrollo nacional y cumplirá los objetivos establecidos en la Resolución del XII Congreso del Partido y el X Plan Quinquenal de Desarrollo Socioeconómico 2026-2030.

Destacó la importancia de mantener intercambios periódicos entre ambos Partidos sobre cuestiones teóricas y prácticas concretas, como vía para compartir experiencias en la construcción y perfeccionamiento de los sistemas políticos y responder a las nuevas exigencias de desarrollo de cada país.

Expresó su satisfacción por la creciente profundidad de la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos, que contribuyen a la estabilidad política, la defensa y seguridad, el desarrollo socioeconómico y la posición internacional de ambos países.

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El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, en la cita. (Foto: VNA)


Reafirmó que Vietnam continuará trabajando junto con Laos para preservar y transmitir a las nuevas generaciones los estrechos vínculos entre ambos países, considerados una tarea estratégica de importancia vital para la seguridad y el desarrollo de cada nación.

Por su parte, Khamphanh Bounphakham agradeció la recepción y el intercambio de información, que, según señaló, reflejan los lazos de fraternidad y lealtad entre ambos Partidos y pueblos.

El viceministro laosiano felicitó a Vietnam por sus logros tras 40 años de Doi Moi (Renovación) y expresó su confianza en que el PCV seguirá liderando al país hacia nuevos avances y el cumplimiento de sus objetivos para 2030 y 2045.

También valoró el desarrollo de la relación especial entre Laos y Vietnam y señaló que los temas abordados durante el programa y las visitas de estudio a distintas localidades vietnamitas ofrecen nuevos conocimientos y experiencias de valor teórico y práctico.

La delegación laosiana afirmó que aplicará a su labor los conocimientos adquiridos y contribuirá a preservar y fortalecer la relación especial entre ambos Partidos y países./.

VNA
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