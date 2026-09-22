Vietnam hacia una gestión modernizada de los recursos y del espacio marítimo

Hanoi (VNA) - El Comité Permanente de la Asamblea Nacional examinó hoy en su sexta reunión en Hanoi el proyecto legislativo que modifica la Ley de Recursos Marinos e Insulares y Medio Ambiente.



Al presentar el informe sobre el proyecto de ley, el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente, Dang Ngoc Diep, señaló que el texto consta de seis capítulos y 76 artículos, que regulan la gestión integrada de los recursos y el espacio marítimos, la protección del medio marino e insular, así como los derechos, obligaciones y responsabilidades de los organismos, organizaciones y personas involucrados.



El proyecto establece, en particular, un marco para la gestión y el uso del espacio marítimo, mecanismos para resolver posibles solapamientos y conflictos entre distintos usos, así como disposiciones sobre la gestión administrativa y la construcción de obras en el mar.



También contempla un mecanismo para establecer y ejercer los derechos de uso de las zonas marítimas, sobre la base de los principios de uso económico y eficiente y de transparencia, teniendo en cuenta las necesidades de defensa y seguridad, así como los intereses de la política exterior.



La Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente del Parlamento respaldó en términos generales la ampliación del ámbito de aplicación de la ley para incluir la gestión del espacio marítimo.



No obstante, pidió precisar las políticas de apoyo a las actividades económicas que se desarrollan en este espacio y garantizar que la gestión integrada no altere las competencias sectoriales existentes ni genere solapamientos entre organismos.



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, subrayó la importancia del proyecto, que, según señaló, supone una reforma del modelo de gobernanza marítima en torno a cuatro ejes principales: el marco jurídico, la gobernanza, la economía marítima y el medio ambiente.



Pidió definir con claridad el concepto de “espacio marítimo”, establecer un mecanismo para resolver conflictos y fijar un orden de prioridades transparente que contemple la defensa, la seguridad de la navegación, los ecosistemas sensibles, las infraestructuras estratégicas y el desarrollo económico.



En cuanto a la lucha contra la contaminación y la protección de los ecosistemas, el presidente del Parlamento destacó la necesidad de pasar de un enfoque basado en el tratamiento a otro centrado en la prevención.



También pidió establecer políticas preferenciales y reforzar las medidas de apoyo a las actividades marítimas, garantizando al mismo tiempo su compatibilidad con los compromisos internacionales.



En la misma mañana, el Comité Permanente del Legislativo examinó también el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Protección del Medio Ambiente.



Según el jefe de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, Nguyen Thanh Hai, el proyecto simplifica la clasificación de los proyectos de inversión en función de criterios ambientales y reduce el número de proyectos sujetos a una evaluación de impacto ambiental.



La vicepresidenta del Parlamento, Nguyen Thi Thanh, respaldó esta orientación, aunque pidió precisar los criterios de aplicación para evitar solapamientos y garantizar una aplicación coherente.



Por último, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional emitió sus opiniones sobre el proyecto de Ley de Transacciones de Derivados de Mercancías./.

VNA