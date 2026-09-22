Hallazgos arqueológicos aportan bases científicas para reconstruir Palacio Kinh Thien en Vietnam

Hanoi (VNA)- Tras 15 años de investigaciones arqueológicas, los científicos han puesto al descubierto todo el sistema de cimentación del palacio de la dinastía Le en el área central de la Ciudad Imperial de Thang Long, en Hanoi, proporcionando bases científicas y evidencias empíricas fundamentales para la reconstrucción del Palacio Kinh Thien, con el máximo respeto a los requisitos de autenticidad.



Este fue uno de los principales contenidos destacados en la rueda de prensa sobre la Conferencia de Diálogo de Asia-Pacífico sobre Patrimonio y Autenticidad, celebrada hoy en esta capital vietnamita.



Según se informó en el encuentro, la Conferencia se celebrará del 27 de septiembre al 1 de octubre en Hanoi y la provincia de Ninh Binh, con la participación de unos 250 delegados de 43 países. Entre ellos figuran dirigentes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el director del Centro del Patrimonio Mundial, Lazare Eloundou Assomo, el presidente del 49.º Comité del Patrimonio Mundial, representantes del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y numerosos expertos y gestores del patrimonio de distintos países.



La Conferencia constituirá un foro de diálogo político importante para debatir métodos de evaluación y protección de la autenticidad del patrimonio ante los desafíos derivados de la urbanización, el cambio climático y el desarrollo turístico. Está previsto que el encuentro examine y apruebe el Documento de Hanoi sobre Patrimonio y Autenticidad, como continuación de la Carta de Venecia (1964), el Documento de Nara (1994) y el Documento de Nairobi (2025).



En la rueda de prensa. (Foto: VNA)



Durante la rueda de prensa, Le Thi Hong Van, directora del Departamento de Asuntos Exteriores y Diplomacia Cultural y secretaria general de la Comisión Nacional de Vietnam para la UNESCO, subrayó que la autenticidad constituye uno de los tres factores clave para el reconocimiento de un sitio patrimonial, junto con el valor universal excepcional y la integridad. Ante los desafíos planteados por la urbanización, el cambio climático, los desastres naturales y las presiones del desarrollo socioeconómico, consideró necesario actualizar continuamente los principios y métodos de evaluación de la autenticidad.



La celebración de la Conferencia en Vietnam también brinda la oportunidad de recabar las opiniones de expertos internacionales, representantes del ICOMOS y del Centro del Patrimonio Mundial, a fin de proporcionar asistencia técnica al expediente de conservación y reconstrucción del Palacio Kinh Thien, así como a otros expedientes patrimoniales del país, precisó.



Nguyen Thanh Quang, director del Centro de Conservación del Patrimonio de Thang Long-Hanoi, informó que el acto de inicio del Proyecto de conservación, restauración y reconstrucción del Palacio Kinh Thien tendrá lugar en la mañana del 29 de septiembre en la zona central de la Ciudad Imperial de Thang Long. La ejecución del proyecto deberá cumplir estrictamente el principio de preservación de los estratos culturales arqueológicos, evitando cualquier intervención o superposición sobre las estructuras arquitectónicas originales.



Por su parte, Jonathan Wallace Baker, jefe de la representación de la UNESCO en Vietnam, enfatizó que la autenticidad debe entenderse en el contexto cultural específico en el que se encuentra cada patrimonio. Asimismo, destacó la amplia experiencia de la región de Asia-Pacífico en la preservación del patrimonio vivo, la reconstrucción, los conocimientos tradicionales y la relación entre las comunidades y su legado histórico.



Con motivo de la Conferencia, el Comité Organizador presentó también la identidad visual conmemorativa del 50.º aniversario de la adhesión de Vietnam a la UNESCO (1976-2026), inspirada en el tradicional sombrero cónico vietnamita (Non La), la diversidad cultural y los objetivos de desarrollo sostenible./.