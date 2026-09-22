Internacional

Vietnam participa en un ejercicio multinacional en el marco de la ADMM+

Vietnam participa con 18 militares en Trident Resolve 2026, ejercicio ADMM+ en Indonesia sobre asistencia humanitaria, rescate, medicina militar y ciberseguridad.

En el acto inaugural del ejercicio de campaña Exercise Trident Resolve 2026, en Indonesia. (Foto: VNA)
En el acto inaugural del ejercicio de campaña Exercise Trident Resolve 2026, en Indonesia. (Foto: VNA)

Yakarta (VNA) – Una delegación vietnamita integrada por 18 militares, encabezada por el coronel Doan Van Than, asistente encargado de la prevención y lucha contra desastres del Departamento de Búsqueda, Rescate y Salvamento, participa en el ejercicio de campaña Exercise Trident Resolve 2026, inaugurado hoy en Indonesia.

Con la participación de unos 2.200 militares de 19 países, el ejercicio constituye una actividad de cooperación multilateral en materia de defensa en el marco de la Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN Ampliada (ADMM+). Su objetivo es fortalecer la capacidad de coordinación y la preparación para responder a situaciones de emergencia, especialmente a desastres que puedan tener repercusiones más allá de las fronteras nacionales.

Exercise Trident Resolve 2026 integra por primera vez tres ámbitos: asistencia humanitaria y socorro en casos de desastre (HADR), medicina militar (MM) y ciberseguridad. Esta integración tiene como objetivo poner a prueba el funcionamiento de los mecanismos de coordinación multinacional frente a situaciones de emergencia complejas.

El escenario del ejercicio contempla desastres de gran magnitud, incluidos terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis. Las fuerzas participantes se entrenan en la coordinación de operaciones de asistencia humanitaria, el despliegue de medios de medicina militar y la respuesta a situaciones relacionadas con la información, las comunicaciones y la ciberseguridad.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Yakarta, el coronel Doan Van Than señaló que la delegación del Ejército Popular de Vietnam participa en los tres componentes del ejercicio dedicados a la medicina militar, la búsqueda, el rescate y el salvamento, así como la ciberseguridad. Todos los militares vietnamitas participantes han intervenido en operaciones de búsqueda y rescate en Turquía, Myanmar y Venezuela, así como en el despliegue de un hospital de campaña en Sudán del Sur.

Según Van Than, la participación de Vietnam tiene como objetivo compartir con los países de la ASEAN las experiencias adquiridas en operaciones de búsqueda y rescate en el extranjero y en el despliegue de hospitales de campaña, al tiempo que aprovecha las experiencias de los países de la ASEAN y de los socios para seguir fortaleciendo la capacidad de despliegue de fuerzas cuando sea necesario.


Previsto hasta el 25 de septiembre, el ejercicio reúne a los países de la ASEAN y a los ocho socios de la ADMM+, a saber, Australia, China, India, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos.

La organización de este ejercicio por parte de Indonesia demuestra la continuidad de las actividades de cooperación concretas en el marco de la ADMM+, en las que la coordinación para responder a desastres y prestar asistencia humanitaria ocupa un lugar cada vez más importante en la cooperación regional en materia de defensa./.

VNA
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