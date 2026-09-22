La diplomacia entre los pueblos contribuye a fortalecer la amistad Vietnam - China

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh (HUFO) celebró hoy un encuentro con motivo del 77.º aniversario de la fundación de China, en la cual destacó el papel de la diplomacia entre los pueblos en el fortalecimiento de la amistad y la solidaridad entre Vietnam y China.



En su intervención en el evento, To Thi Bich Chau, vicepresidenta de la Asociación de Amistad Vietnam-China (VCFA) en Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que las relaciones de amistad y buena vecindad entre Vietnam y China, establecidas por el Presidente Ho Chi Minh y el Presidente Mao Zedong y cultivadas por generaciones de dirigentes y pueblos de ambos países, han continuado fortaleciéndose y se han convertido en un valioso patrimonio común de ambas naciones.



La Asociación de Cooperación Estratégica Integral Vietnam-China ha registrado avances positivos en los últimos años, con intercambios de alto nivel regulares y una cooperación cada vez más amplia en diversos ámbitos. Los intercambios culturales, educativos y turísticos, los contactos entre los pueblos y los vínculos entre las localidades también han recibido una mayor atención.



En este contexto, señaló que la Asociación de Amistad Vietnam-China en Ciudad Ho Chi Minh considera el fomento de los intercambios y del entendimiento mutuo con las localidades, organizaciones y pueblos de China como una de sus tareas fundamentales, contribuyendo al desarrollo positivo de las relaciones bilaterales.



La asociación continuará organizando actividades por la paz y la amistad, intercambios culturales y cooperación educativa, al tiempo que ampliará la diplomacia entre los pueblos sobre la base de valores culturales compartidos, con miras a profundizar aún más las relaciones bilaterales y aportar beneficios prácticos a los pueblos de ambos países, añadió.



Por su parte, Xu Zhou, cónsul general interino de China en Ciudad Ho Chi Minh, agradeció a HUFO por organizar el encuentro y afirmó que los 77 años transcurridos desde la fundación de la República Popular China han sido testigos de la gloriosa historia de la amistad entre ambos países. Añadió que los pueblos chino y vietnamita han permanecido codo con codo en sus luchas por la independencia y la liberación nacionales.



Los pueblos constituyen la base y la fuente de fortaleza de las relaciones China-Vietnam, subrayó, señalando que el Consulado General y la Asociación de Amistad Vietnam-China en Ciudad Ho Chi Minh han trabajado estrechamente desde principios de año para organizar importantes actividades y ampliar los intercambios entre los pueblos de ambos países.



El Consulado General continuará coordinándose con HUFO para potenciar el papel de la diplomacia entre los pueblos como puente entre ambos países, profundizar la cooperación práctica entre Ciudad Ho Chi Minh y las localidades chinas, y promover el entendimiento mutuo y la amistad entre sus pueblos, afirmó/.





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