Asamblea Nacional examina exenciones fiscales propuestas para el sector educativo

Hanoi (VNA) – El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN) debatió hoy el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley del Impuesto sobre la renta de las empresas, la Ley del Impuesto sobre el uso de tierras no agrícolas y la Ley del Impuesto sobre la renta de las personas físicas.



Según la propuesta del Gobierno, el proyecto tiene como objetivo institucionalizar las políticas del Partido sobre incentivos fiscales para las instituciones educativas nacionales, contribuyendo a crear avances decisivos en el desarrollo de la educación y la formación en virtud de la Resolución No. 71-NQ/TW, así como en materia de políticas fiscales y de tierras conforme a la Resolución No. 21-NQ/TW.



El proyecto propone modificaciones relativas a las exenciones y reducciones del impuesto sobre la renta de las empresas y las condiciones para beneficiarse de incentivos fiscales; los tipos impositivos, el registro, la declaración, el cálculo y el pago, así como las exenciones previstas en la Ley del Impuesto sobre el uso de tierras no agrícolas; y otros casos que pueden beneficiarse de exenciones o reducciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas.



Revisión de las políticas fiscales



Al presentar el informe de verificación, el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la AN, Phan Van Mai, afirmó que esta entidad apoya la exención del impuesto sobre la renta de las empresas y del impuesto sobre el uso de tierras no agrícolas para las instituciones educativas públicas en relación con los terrenos destinados a la educación y la formación.



Sin embargo, señaló que no existen fundamentos políticos, jurídicos y prácticos suficientes para eximir completamente del impuesto sobre la renta de las empresas y del impuesto sobre la renta de las personas físicas los ingresos procedentes de la prestación de servicios de alimentación a instituciones educativas y médicas.



Tales exenciones fiscales no garantizarían directamente el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria, mientras que tampoco existen bases suficientes para confirmar que los beneficios obtenidos se utilizarían para reducir el precio de las comidas o mejorar su calidad, señaló.



En cuanto a la propuesta de exención del impuesto sobre la renta de las empresas para las instituciones educativas privadas sin fines de lucro, la comisión pidió seguir estudiando la cuestión y establecer criterios claros para definir la condición de «sin fines de lucro», las áreas elegibles, la no distribución de beneficios y la reinversión en educación.



Sugirió que las exenciones se apliquen únicamente a los ingresos generados directamente por las actividades educativas, mientras que las actividades empresariales y comerciales independientes deberán contabilizarse por separado y tributar conforme a las disposiciones vigentes.



El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Asamblea Nacional, Phan Van Mai, interviene en la sesión. (Foto: VNA)



Al comentar la propuesta de exención fiscal para las empresas que prestan servicios de alimentación a instituciones educativas y médicas, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, pidió seguir estudiando la política en conjunto con las medidas relativas a la exención de matrículas, la sanidad pública y los servicios de alimentación escolar.



Subrayó que estas políticas tienen un significado humanitario, pero que es necesario evaluar exhaustivamente sus fundamentos prácticos, impactos y recursos necesarios para su implementación.



En cuanto a las exenciones fiscales para las instituciones educativas públicas y privadas sin fines de lucro, el presidente de la AN pidió aclarar las deficiencias de las normas vigentes y evaluar sus repercusiones en los ingresos del presupuesto estatal.



Respecto a las escuelas privadas sin fines de lucro, pidió establecer criterios claros, condiciones de elegibilidad y el alcance de los ingresos exentos de impuestos, a fin de evitar que los incentivos se extiendan a actividades empresariales no relacionadas, inversiones financieras, arrendamiento de bienes inmuebles o servicios comerciales.



Asimismo, solicitó definir claramente el alcance y el nivel de las exenciones del impuesto sobre el uso de tierras no agrícolas aplicables a los terrenos destinados a la educación, especialmente cuando estos se utilizan para múltiples fines, con el fin de garantizar obligaciones financieras transparentes y coherentes.



Al concluir el debate, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Hong, señaló que el Comité Permanente de la AN coincidía básicamente en la necesidad de modificar las leyes sobre el impuesto sobre la renta de las empresas y sobre el impuesto sobre el uso de tierras no agrícolas.



Pidió al Gobierno, al Ministerio de Finanzas y a los organismos competentes que continuaran revisando el proyecto, incluida la propuesta relativa al impuesto sobre la renta de las personas físicas aplicable a la prestación de servicios de alimentación, y garantizaran que el alcance, los beneficiarios, las condiciones y el nivel de los incentivos fiscales estuvieran claramente definidos.



También se solicitó al Gobierno evaluar las repercusiones en el presupuesto estatal, prevenir el abuso de las políticas y garantizar la coherencia con las leyes pertinentes y los tratados internacionales./.



