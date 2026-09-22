Embajada de Vietnam en Corea del Sur culmina labores de protección ciudadana

Hanoi (VNA) – La Embajada de Vietnam en Corea del Sur ha culminado las medidas de protección ciudadana y ayudado a 10 marineros vietnamitas que se encontraban en dificultades en el país a regresar a Vietnam.



El embajador de Vietnam, Vu Ho, y funcionarios de la Embajada acudieron hoy al aeropuerto para reunirse con los marineros y despedirlos antes de su partida rumbo a Vietnam.



Según la Embajada, tras ser informada de las dificultades que atravesaban los marineros, adoptó de inmediato medidas para proteger sus derechos e intereses legítimos, coordinó con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur y las autoridades competentes, realizó un seguimiento periódico de la situación, conoció sus preocupaciones y deseos y buscó soluciones para facilitar su regreso lo antes posible.



Con el apoyo de la parte surcoreana, la Embajada llevó a cabo labores consulares y de protección ciudadana, reuniéndose directamente con los marineros para alentarlos, evaluar sus circunstancias y proporcionarles alimentos y apoyo moral mientras esperaban su repatriación.



Asimismo, mantuvo una estrecha coordinación con los organismos competentes anfitriones para agilizar los procedimientos necesarios y prestó especial atención a las condiciones de vida, la seguridad y la salud de los marineros.



Gracias a la coordinación de las autoridades surcoreanas y a los esfuerzos de la Embajada, los 10 marineros completaron los procedimientos requeridos y regresaron a Vietnam./.





VNA