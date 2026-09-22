Vietnam y Corea del Sur intensifican cooperación en formación de funcionarios

Seúl, 22 sep (VNA)- Funcionarios de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y socios de Corea del Sur acordaron hoy fortalecer la cooperación en investigación sobre gobernanza pública, asesoramiento político y capacitación de funcionarios y empleados públicos, con especial énfasis en la transformación digital y la aplicación de la inteligencia artificial (IA).



Durante una sesión de trabajo entre el director de la Academia, Doan Minh Huan, y el presidente del Instituto de Administración Pública de Corea del Sur (KIPA), Kwon Huck-ju, ambas partes revisaron la cooperación desde la firma del memorando de entendimiento en 2016, incluyendo su coordinación con el Banco Mundial (BM) para el desarrollo de criterios de evaluación de la eficacia gubernamental en 2017.



Minh Huan valoró el papel de KIPA en la investigación y el asesoramiento sobre la reforma administrativa y propuso vincular más estrechamente la investigación científica con los desafíos de la gobernanza nacional, de modo que sus resultados contribuyan directamente a la formación de cuadros y al asesoramiento político.



Sugirió centrarse en el intercambio de investigaciones, datos y experiencias sobre reforma administrativa, gobernanza pública y gobierno digital; la realización de investigaciones conjuntas sobre la organización del aparato estatal y la administración inteligente; el estudio de marcos institucionales y jurídicos para la aplicación responsable de la IA en el sector público; la elaboración de programas de capacitación temática; y la organización periódica de diálogos sobre políticas.



Por su parte, Kwon Huck-ju compartió su experiencia en administración local inteligente y los modelos que se están implementando en su país.



En una reunión celebrada el mismo día con representantes del Instituto Nacional para el Desarrollo de Recursos Humanos (NHI) de Corea del Sur, Minh Huan destacó la cooperación establecida entre ambas instituciones en 2014, la cual se ha visto fortalecida mediante memorandos de entendimiento firmados en 2017 y 2024.



Con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur (KOICA), el NHI ha organizado programas de estudio y capacitación para funcionarios vietnamitas de nivel estratégico y ha enviado expertos para impartir conferencias e intercambiar experiencias en la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh. Asimismo, ambas partes celebraron conjuntamente un seminario científico sobre el desarrollo de recursos humanos en el sector público para el progreso socioeconómico, en noviembre de 2024.



Esto sentó las bases para que ambas partes pasen de actividades aisladas a un programa de cooperación estable, con objetivos claros y un mecanismo de evaluación, subrayó Minh Huan.



Sobre esta base, propuso cinco prioridades: diseñar conjuntamente programas de formación para funcionarios de nivel estratégico que combinen modalidades presenciales y en línea; intercambiar periódicamente expertos, académicos, materiales y modelos de capacitación; colaborar con la KOICA para gestionar el apoyo continuo a un proyecto para el periodo 2026-2030; organizar cursos anuales de formación de corta duración en Corea del Sur; y renovar los métodos de capacitación en consonancia con la transformación digital y la IA.



La academia vietnamita también propuso que el NHI compartiera su experiencia en la aplicación de la IA a la gestión de recursos humanos y siguiera enviando expertos para impartir conferencias sobre liderazgo público, innovación en el sector público y capacidades digitales. Ambas partes acordaron incrementar la celebración de foros, seminarios e intercambios sobre el desarrollo de recursos humanos en el sector público, la gestión del talento y la reforma administrativa.



Tras las reuniones mantenidas los días 21 y 22 de septiembre con el Ministerio del Interior y Seguridad de Corea del Sur, la KOICA, el grupo Samsung, el KIPA y el NHI, la delegación vietnamita identificó cuatro prioridades de cooperación: fortalecer la capacidad de gobernanza pública y la implementación de políticas, promover la transformación digital y el uso responsable de la IA en el sector público, renovar la formación de los funcionarios, y desarrollar capacidades de liderazgo para la nueva etapa.



Las partes acordaron traducir los debates en programas y actividades con objetivos, puntos focales y resultados claros, contribuyendo así a profundizar la asociación estratégica integral entre Vietnam y Corea del Sur./.





Hà Thị Thanh Hà