VNA llama a agencias de OANA a reforzar cooperación contra noticias falsas

Moscú (VNA)- La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) llamó hoy a los miembros de la Organización de Agencias de Noticias de Asia-Pacífico (OANA) a establecer un mecanismo para compartir resultados de verificación y alertas tempranas, con el fin de acortar el tiempo de comprobación y hacer llegar información confiable al público con mayor rapidez, en un contexto en el que las noticias falsas traspasan fronteras y se propagan por múltiples plataformas en cuestión de minutos.



La propuesta fue presentada por Vu Viet Trang, directora general de la VNA y subjefa de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, durante el foro internacional “Diálogo contra las Noticias Falsas 4.0”, celebrado en Moscú, en el marco del Foro de Medios organizado por la OANA. El simposio reunió a más de 2.000 delegados de 80 países, además de unos 70 ponentes.



En su ponencia sobre la construcción de la confianza en un entorno de información sin fronteras, la funcionaria señaló que, ante la rápida propagación de noticias falsas, ningún medio de comunicación cuenta con recursos suficientes para verificar toda la información. Por tal motivo, las agencias de noticias deben transitar de un modelo de verificación individual a uno basado en la conexión y el intercambio de contenidos sospechosos de ser falsos, junto con los resultados de su comprobación, para que la información precisa pueda llegar con mayor rapidez a los medios y al público.



Asimismo, compartió que la VNA está desarrollando un modelo compuesto por tres enfoques para la verificación de información, que comprende la comprobación desde la fuente, el uso de tecnología para rastrear y detectar contenidos sospechosos y el establecimiento de un canal de verificación rápida, reforzando así el papel de las agencias de noticias como fuentes principales para garantizar la confiabilidad de la información.



Gracias a su capacidad para acceder rápidamente a las fuentes informativas y a su amplia red de reporteros, las agencias de noticias desempeñan un papel especial en la garantía de la confiabilidad de todo el ecosistema mediático, recalcó.



Durante su discurso inaugural, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, afirmó que la prensa regional desempeña un papel fundamental en la lucha contra las noticias falsas y en el fortalecimiento de la confianza del público. Por tal motivo, llamó a los medios de comunicación a mantener el profesionalismo y reforzar la cooperación en la verificación de información./.

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