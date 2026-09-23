Imágenes de Vietnam destacan en la exposición del 65.º aniversario de OANA

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El director general de TASS, Andrey Kondrashov, observa atentamente una fotografía del pueblo artesanal de Quang Phu Cau, en Vietnam, conocido por su tradición en la producción de incienso. (Foto: VNA)
El director general de TASS, Andrey Kondrashov, observa atentamente una fotografía del pueblo artesanal de Quang Phu Cau, en Vietnam, conocido por su tradición en la producción de incienso. (Foto: VNA)
Cada fotografía expuesta muestra eventos históricos cubiertos por los fotoperiodistas de las agencias miembros de la OANA. (Foto: VNA)
Cada fotografía expuesta muestra eventos históricos cubiertos por los fotoperiodistas de las agencias miembros de la OANA. (Foto: VNA)
Delegados visitan la exposición. (Foto: VNA)
Delegados visitan la exposición. (Foto: VNA)
Delegados contemplan la exposición “Historia y desarrollo: 65 años de intercambio de información en la región de Asia-Pacífico”. (Foto: VNA)
Delegados contemplan la exposición “Historia y desarrollo: 65 años de intercambio de información en la región de Asia-Pacífico”. (Foto: VNA)
Delegados visitan la exposición. (Foto: VNA)
Delegados visitan la exposición. (Foto: VNA)
Delegados visitan la exposición. (Foto: VNA)
Delegados visitan la exposición. (Foto: VNA)
Los delegados quedan impresionados por el momento en que Nguyen Duc Loi, entonces director general de la VNA, recibió el Premio de OANA por la Excelencia en la Calidad de las Agencias de Noticias, entregado por Aslan Aslanov, presidente de la organización para el mandato 2016-2019. (Foto: VNA)
Los delegados quedan impresionados por el momento en que Nguyen Duc Loi, entonces director general de la VNA, recibió el Premio de OANA por la Excelencia en la Calidad de las Agencias de Noticias, entregado por Aslan Aslanov, presidente de la organización para el mandato 2016-2019. (Foto: VNA)
La directora general de la VNA, Vu Viet Trang; el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov; el director general de TASS, Andrey Kondrashov, y otros delegados contemplan las fotografías en la exposición. (Foto: VNA)
La directora general de la VNA, Vu Viet Trang; el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov; el director general de TASS, Andrey Kondrashov, y otros delegados contemplan las fotografías en la exposición. (Foto: VNA)
El director general de TASS, Andrey Kondrashov, y sus colegas observan una fotografía histórica del evento de OANA celebrado en Hanoi en 1989. (Foto: VNA)
El director general de TASS, Andrey Kondrashov, y sus colegas observan una fotografía histórica del evento de OANA celebrado en Hanoi en 1989. (Foto: VNA)
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Imágenes de Vietnam destacan en la exposición del 65.º aniversario de OANA

Vietnam destacó con imágenes y momentos históricos en la exposición fotográfica “Historia y desarrollo: 65 años de intercambio de información en la región de Asia-Pacífico”, inaugurada el 21 de septiembre de 2026 en Moscú bajo el auspicio de la agencia rusa de noticias TASS, con motivo del 65.º aniversario de la Organización de Agencias de Noticias de Asia-Pacífico (OANA).

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