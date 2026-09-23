Imágenes de Vietnam destacan en la exposición del 65.º aniversario de OANA

Vietnam destacó con imágenes y momentos históricos en la exposición fotográfica “Historia y desarrollo: 65 años de intercambio de información en la región de Asia-Pacífico”, inaugurada el 21 de septiembre de 2026 en Moscú bajo el auspicio de la agencia rusa de noticias TASS, con motivo del 65.º aniversario de la Organización de Agencias de Noticias de Asia-Pacífico (OANA).