Trasladan a Hanoi más de 13.500 muestras de restos de mártires para análisis de ADN

El 11 de septiembre de 2026, la Región Militar 7, en coordinación con el Servicio de Defensa Aérea y Fuerza Aérea y los Comité Populares de Dong Nai, Tay Ninh y Lam Dong, trasladó desde el Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat, en Ciudad Ho Chi Minh, a Hanoi 13.563 muestras de restos de mártires para su análisis de ADN e identificación. Las muestras fueron embaladas y selladas en 144 contenedores especializados, cubiertos con la bandera nacional, para garantizar su seguridad durante el traslado.