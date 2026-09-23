Internacional

Máximo dirigente vietnamita se reúne con líderes de países participantes en la Asamblea General de la ONU

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reúne en Nueva York con los líderes de Fiyi, Tailandia y Australia para fortalecer la cooperación bilateral y multilateral.

Nueva York (VNA) - En el marco de su viaje de trabajo para asistir al 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y realizar actividades bilaterales en Estados Unidos, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió el 22 de septiembre (hora local) con el presidente de Fiyi, Ratu Lalabalavu, los primeros ministros de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y de Australia, Anthony Albanese.

Durante el encuentro con Ratu Lalabalavu, ambas partes destacaron el amplio potencial para ampliar las relaciones bilaterales. El mandatario fiyiano expresó su impresión por los logros alcanzados por Vietnam, mientras el secretario general y presidente To Lam propuso intensificar el intercambio de delegaciones y los contactos de distintos niveles, así como promover la cooperación en agricultura, pesca, energías renovables sostenibles, reducción de emisiones y adaptación al cambio climático.

vnanet_potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-thu-tuong-thai-lan-va-tong-thong-fiji-003044990-9042539.jpg
El secretario general y presidente To Lam se reúne con el presidente de Fiyi, Ratu Lalabalavu. (Foto: VNA)


Ambos dirigentes valoraron positivamente la coordinación entre Vietnam y Fiyi en foros multilaterales, incluida la ONU y los foros interparlamentarios de los que ambos países son miembros, y acordaron continuar cooperando estrechamente y apoyándose mutuamente.

En su reunión con el premier tailandés, Anutin Charnvirakul agradeció a Vietnam la cálida y cuidadosa acogida brindada al Rey y la Reina de Tailandia durante su reciente visita al país indochino, que calificó de muy exitosa. Asimismo, señaló que ambos países aún cuentan con un amplio margen para ampliar la cooperación en diversos ámbitos.

El secretario general y presidente To Lam valoró positivamente la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Tailandia y coincidió en seguir profundizando los vínculos bilaterales para hacerlos más sustanciales y eficaces. Ambos dirigentes acordaron mantener una estrecha coordinación en la diplomacia multilateral, especialmente en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la ONU.

vnanet_potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-thu-tuong-thai-lan-va-tong-thong-fiji-002931847-9042541.jpg
El secretario general y presidente To Lam (derecha) y el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul. (Foto: VNA)


Por su parte, el primer ministro Anthony Albanese valoró los resultados de la visita de Estado del máximo dirigente vietnamita a Australia en agosto pasado, especialmente los acuerdos alcanzados para identificar importantes pilares impulsores de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países en la nueva etapa.

El secretario general y presidente To Lam coincidió en continuar promoviendo una cooperación amplia y profunda, con miras a abrir una nueva etapa de desarrollo de los vínculos bilaterales, en respuesta a las necesidades de ambas partes y contribuyendo a la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #To Lam #Vietnam #Asamblea General de la ONU #Fiyi #Tailandia #Australia
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, llega a Nueva York para participar en Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las actividades bilaterales en Estados Unidos. Foto: VNA

Máximo dirigente llega a Nueva York para asistir al Debate General de 81ª Asamblea General de ONU

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, junto con una delegación, llegó el 20 de septiembre (hora local) al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, para asistir al Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y realizar actividades bilaterales en Estados Unidos.

Ver más

Imágenes de Vietnam destacan en la exposición del 65.º aniversario de OANA

Imágenes de Vietnam destacan en la exposición del 65.º aniversario de OANA

Vietnam destacó con imágenes y momentos históricos en la exposición fotográfica “Historia y desarrollo: 65 años de intercambio de información en la región de Asia-Pacífico”, inaugurada el 21 de septiembre de 2026 en Moscú bajo el auspicio de la agencia rusa de noticias TASS, con motivo del 65.º aniversario de la Organización de Agencias de Noticias de Asia-Pacífico (OANA).

El viceministro de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Hoang Minh, en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam desea contribuir junto con China y los países de ASEAN a un futuro seguro para IA

Vietnam desea trabajar junto con China y los países de la ASEAN para contribuir a construir un futuro seguro para la Inteligencia Artificial (IA), basado en una gobernanza eficaz y en la confianza entre los socios, en beneficio de la población y la prosperidad de la región, afirmó el viceministro de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Hoang Minh, en la Conferencia Ministerial de Mesa Redonda China-ASEAN sobre IA 2026, efectuada hoy en Nanning, China.

El Rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua. (Fuente: VNA)

Medios tailandeses resaltan la visita de rey Maha Vajiralongkorn a Vietnam

Los principales medios de comunicación de Tailandia publicaron artículos destacando el gran significado de la visita de Estado del Rey Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua y la Reina Suthida Bajrasudhabimalalakshana a Vietnam que contribuye a consolidar las relaciones de amistad entre los dos países.