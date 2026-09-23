Máximo dirigente vietnamita se reúne con líderes de países participantes en la Asamblea General de la ONU

Nueva York (VNA) - En el marco de su viaje de trabajo para asistir al 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y realizar actividades bilaterales en Estados Unidos, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió el 22 de septiembre (hora local) con el presidente de Fiyi, Ratu Lalabalavu, los primeros ministros de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y de Australia, Anthony Albanese.



Durante el encuentro con Ratu Lalabalavu, ambas partes destacaron el amplio potencial para ampliar las relaciones bilaterales. El mandatario fiyiano expresó su impresión por los logros alcanzados por Vietnam, mientras el secretario general y presidente To Lam propuso intensificar el intercambio de delegaciones y los contactos de distintos niveles, así como promover la cooperación en agricultura, pesca, energías renovables sostenibles, reducción de emisiones y adaptación al cambio climático.

El secretario general y presidente To Lam se reúne con el presidente de Fiyi, Ratu Lalabalavu. (Foto: VNA)



Ambos dirigentes valoraron positivamente la coordinación entre Vietnam y Fiyi en foros multilaterales, incluida la ONU y los foros interparlamentarios de los que ambos países son miembros, y acordaron continuar cooperando estrechamente y apoyándose mutuamente.



En su reunión con el premier tailandés, Anutin Charnvirakul agradeció a Vietnam la cálida y cuidadosa acogida brindada al Rey y la Reina de Tailandia durante su reciente visita al país indochino, que calificó de muy exitosa. Asimismo, señaló que ambos países aún cuentan con un amplio margen para ampliar la cooperación en diversos ámbitos.



El secretario general y presidente To Lam valoró positivamente la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Tailandia y coincidió en seguir profundizando los vínculos bilaterales para hacerlos más sustanciales y eficaces. Ambos dirigentes acordaron mantener una estrecha coordinación en la diplomacia multilateral, especialmente en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la ONU.

El secretario general y presidente To Lam (derecha) y el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul. (Foto: VNA)



Por su parte, el primer ministro Anthony Albanese valoró los resultados de la visita de Estado del máximo dirigente vietnamita a Australia en agosto pasado, especialmente los acuerdos alcanzados para identificar importantes pilares impulsores de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países en la nueva etapa.



El secretario general y presidente To Lam coincidió en continuar promoviendo una cooperación amplia y profunda, con miras a abrir una nueva etapa de desarrollo de los vínculos bilaterales, en respuesta a las necesidades de ambas partes y contribuyendo a la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo./.