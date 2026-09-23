Líder vietnamita asiste a la apertura del Debate General del 81º período de sesiones de Asamblea General de la ONU

Nueva York (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, encabezó el 22 de septiembre (hora local) la delegación de alto nivel de Vietnam que asistió a la apertura del Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), celebrado en Nueva York, Estados Unidos.



Bajo el tema “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”, la sesión inaugural reunió a más de 120 jefes de Estado y de Gobierno, así como a dirigentes y representantes de los países miembros.



En sus discursos de apertura, el secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente de la Asamblea General para su 81.º período de sesiones, Khalilur Rahman, señalaron que el mundo afronta divisiones cada vez más profundas, reflejadas en conflictos prolongados, el aumento de las desigualdades, la crisis climática y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) sin mecanismos adecuados de gobernanza.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, pronuncia un discurso en el Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: VNA

Ante esta situación, ambos dirigentes llamaron a los Estados miembros a unir esfuerzos para hacer frente a los desafíos mundiales sobre la base del respeto a la Carta de la ONU y al derecho internacional. También destacaron la necesidad de una reforma profunda de la ONU para mejorar la eficacia de su gobernanza y prevenir conflictos en un contexto internacional marcado por numerosas turbulencias.



Guterres hizo especial hincapié en la necesidad de poner fin a los enfrentamientos, garantizar el acceso humanitario, proteger a la población civil, promover el desarme y reforzar la rendición de cuentas.



En materia de desarrollo sostenible, instó a reformar la arquitectura financiera internacional, abordar de manera justa el problema de la deuda, ampliar las fuentes de financiación a largo plazo y a costes razonables y garantizar la igualdad de género.



Sobre la IA, exhortó a los países líderes en este ámbito a establecer canales de diálogo y compartir información sobre los riesgos de seguridad, con miras a avanzar hacia un marco multilateral para la gobernanza de los riesgos de la IA, acompañado de mecanismos de supervisión independiente.



Tras la sesión inaugural, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país ha alcanzado numerosos logros en asuntos internos y exteriores, incluido el impulso a la solución de ocho conflictos en distintas partes del mundo. También destacó la iniciativa de un Consejo de Paz propuesta por Washington.



Por su parte, altos dirigentes de numerosos países coincidieron en que el mundo enfrenta desafíos sin precedentes y expresaron su respaldo al papel central de la ONU en el sistema multilateral, así como a la reforma de la organización para responder con mayor eficacia al creciente número de crisis.



El Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones se desarrollará hasta el 28 de septiembre y constituye un importante foro para que los dirigentes de los países compartan sus visiones y busquen soluciones a los problemas urgentes de alcance mundial.



Además del Debate General, durante la Semana de Alto Nivel se celebrarán numerosas reuniones temáticas sobre el derecho al desarrollo, el cambio climático, el aumento del nivel del mar, la prevención de pandemias y el proceso de eliminación de las armas nucleares./.