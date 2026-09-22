Vietnam y Estados Unidos refuerzan la cooperación en materia de defensa

Nueva York (VNA) –El viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, Phan Van Giang, recibió hoy en Nueva York, a Hung Cao, secretario interino de la Marina de Estados Unidos.



El encuentro se efectuó en el marco de la participación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el debate general de alto nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como en diversas actividades bilaterales en Estados Unidos.



Al expresar su satisfacción por reencontrarse con Hung Cao en Nueva York, Van Giang, también miembro del Buró Político y vicesecretario de la Comisión Militar Central, afirmó que Vietnam desea seguir desarrollando la cooperación con Estados Unidos sobre la base de los intereses legítimos de ambas partes, contribuyendo así a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.



Van Giang valoró altamente la coordinación del Departamento de Guerra de Estados Unidos para organizar, en el marco de la visita de la alta delegación vietnamita, el evento dedicado a la “Iniciativa de búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra en Vietnam”, destacando con ello el compromiso de Estados Unidos de participar y contribuir más activamente a la “Campaña de 500 días y noches para acelerar la búsqueda, repatriación e identificación de los restos de los mártires” de Vietnam.



Al recordar las buenas impresiones que dejó su reciente visita a Vietnam, Hung Cao celebró los avances positivos en las relaciones Vietnam-Estados Unidos, en las que la cooperación en materia de defensa continúa desempeñando un papel importante para la paz y la prosperidad de ambos países, así como para la seguridad, la cooperación y el desarrollo en la región.



Afirmó que Estados Unidos concede gran importancia a sus relaciones con Vietnam y apoya un Vietnam fuerte, independiente, de autodeterminación y próspero, que desempeñe un papel cada vez más importante en la región.



Asimismo, expresó su deseo de continuar ampliando la cooperación bilateral en ámbitos como la superación de las consecuencias de la guerra, la seguridad marítima, el fortalecimiento de capacidades, la asistencia humanitaria y la respuesta a desastres naturales.



En cuanto a la cooperación en materia de defensa entre Vietnam y Estados Unidos, Van Giang expresó su deseo de que ambas partes continúen, en el próximo período, coordinándose para implementar eficazmente los contenidos de cooperación ya acordados, centrándose en la superación de las consecuencias de la guerra; la búsqueda, repatriación e identificación de los restos de los militares estadounidenses y vietnamitas fallecidos durante la guerra; el diálogo bilateral sobre políticas de defensa; la industria de defensa; la seguridad marítima; y la medicina militar.



Pidió a Estados Unidos que continúe prestando atención y brindando apoyo a Vietnam en la superación de las consecuencias de la guerra, especialmente mediante programas de asistencia a las personas con discapacidad, descontaminación y mejora del medio ambiente en las zonas afectadas.



Ambas partes deberían continuar coordinándose para implementar los compromisos acordados, contribuyendo así a garantizar un entorno de vida seguro y mejorar las condiciones de vida de la población./.

VNA