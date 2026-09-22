Vietnam y Bielorrusia intercambian experiencias en educación política e ideológica

Minsk (VNA)- Vietnam y Bielorrusia deben seguir coordinándose para implementar contenidos prioritarios de cooperación, entre ellos el intercambio de delegaciones y contactos de alto nivel; la colaboración entre distintas ramas y fuerzas armadas; los intercambios entre jóvenes oficiales; la formación conjunta de personal militar y especialistas; y la divulgación y educación sobre la historia de las relaciones tradicionales de amistad entre los dos países.



La propuesta fue formulada por Nguyen Trong Nghia, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, miembro del Buró Ejecutivo de la Comisión Militar Central y director del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam (EPV), durante una reunión de trabajo celebrada hoy en Minsk con Leonid Kasinsky, jefe de la Dirección Principal de Trabajo Ideológico del Ministerio de Defensa de Bielorrusia.



En la cita, Trong Nghia aplaudió el sólido desarrollo de las relaciones bilaterales, especialmente tras la elevación de los vínculos de amistad tradicional al nivel de Asociación Estratégica Vietnam-Bielorrusia en mayo de 2025.



En este marco, dijo que la cooperación en materia de defensa se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales, impulsada activamente por los dirigentes de los Ministerios de Defensa de ambos países y con resultados concretos en ámbitos como el intercambio de delegaciones a todos los niveles; la formación de personal militar y especialistas; la propaganda, la prensa y los medios de comunicación militares; y la cooperación entre las distintas ramas y fuerzas armadas.



Valoró positivamente los logros alcanzados por las fuerzas armadas bielorrusas en la educación política e ideológica y en el fortalecimiento constante, riguroso y eficaz de la entereza y determinación de sus tropas, contribuyendo a mantener la estabilidad política y proteger firmemente la independencia, la soberanía y los logros del desarrollo de Bielorrusia. Apuntó que esas experiencias constituyen valiosas referencias que el Departamento General de Política del EPV desea continuar intercambiando y compartiendo con la Dirección Principal de Trabajo Ideológico del Ministerio de Defensa de Bielorrusia.



De este modo, solicitó a la parte bielorrusa mantener una estrecha coordinación con los órganos y unidades del Departamento General de Política del EPV para aplicar de manera práctica y eficaz los acuerdos alcanzados.



Por su parte, Leonid Kasinsky destacó el papel del Departamento General de Política del EPV en la educación política y la gestión ideológica del personal militar, y recalcó que ambos países comparten numerosas similitudes históricas, así como un profundo respeto y reconocimiento de la memoria de los héroes caídos por la independencia y la libertad de sus respectivas patrias.



En las actuales circunstancias, los órganos encargados del trabajo político desempeñan un papel fundamental en la formación de militares leales a la Patria y al servicio del pueblo, sostuvo, y consideró que las fuerzas armadas de ambos países poseen un amplio potencial y experiencia en este ámbito, lo que constituye una base favorable para seguir fortaleciendo la coordinación, el intercambio de experiencias y la aplicación compartida de métodos y prácticas eficaces.



Además de la educación política e ideológica dentro de las fuerzas armadas, Bielorrusia concede gran importancia a la formación patriótica de la población, especialmente de los jóvenes, mediante clubes, cursos de formación patriótico-militar y actividades escolares, agregó.



El oficial anfitrión expresó su deseo de que ambas partes continúen profundizando en el futuro el intercambio sobre la cooperación entre los órganos políticos de sus respectivas fuerzas armadas.



El mismo día, Trong Nghia y la delegación del EPV depositaron una ofrenda floral en el Monumento a la Victoria, visitaron el Museo estatal bielorruso de la Gran Guerra Patriótica y se reunieron con antiguos especialistas bielorrusos que habían prestado asistencia a Vietnam./.

VNA