Máximo dirigente de Vietnam recibe al secretario interino de la Marina de Estados Unidos

Nueva York (VNA) –El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy a Hung Cao, secretario interino de la Marina de Estados Unidos, en el marco de sus actividades en Nueva York con motivo de su participación en el debate general de alto nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

​Durante el encuentro, el secretario general del Partido y presidente To Lam expresó su satisfacción por reencontrarse con Hung Cao y lo felicitó por haber recibido la confianza del presidente Donald Trump, quien lo ha nominado para el cargo de secretario de la Marina de Estados Unidos.

El máximo dirigente vietnamita valoró altamente las contribuciones de Hung Cao a las relaciones Vietnam-Estados Unidos, así como sus sentimientos y su vínculo con su tierra natal.

​Compartió las principales orientaciones y objetivos de desarrollo de Vietnam para el próximo período, entre los cuales la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital se han definido como importantes motores y pilares fundamentales.

Enfatizó que Vietnam desea movilizar y aprovechar eficazmente los recursos nacionales e internacionales, así como aprovechar los conocimientos, la tecnología, la experiencia en gestión y los recursos humanos altamente cualificados al servicio del desarrollo.

En esta orientación, Vietnam considera a Estados Unidos uno de sus socios de mayor importancia estratégica y desea trabajar con Estados Unidos para continuar desarrollando de manera estable, sustancial, eficaz y sostenible la Asociación Estratégica Integral, contribuyendo activamente a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo, afirmó.

​Subrayó que la economía y el comercio constituyen un pilar y un importante motor de las relaciones entre ambos países, y expresó su deseo de que las dos partes promuevan un comercio equilibrado, estable y sostenible, concluyan pronto las cuestiones pendientes en las negociaciones y avancen hacia la firma de un Acuerdo de Comercio Recíproco que facilite las actividades de las empresas de ambos países.

​Asimismo, propuso que Estados Unidos fortalezca la cooperación con Vietnam en los ámbitos de la ciencia y la tecnología, la innovación, las tecnologías avanzadas, los semiconductores, la energía y las cadenas de suministro; y continúe implementando eficazmente los acuerdos de cooperación en materia de defensa y seguridad, en consonancia con el marco de la Asociación Estratégica Integral, en el que la superación de las consecuencias de la guerra constituye una prioridad.

El líder vietnamita valoró que la entrega por parte de Vietnam a Estados Unidos, con espíritu de buena voluntad y humanitario, de objetos pertenecientes al antiguo campamento militar Reasoner en la ciudad central de Da Nang constituye una actividad de gran significado, que contribuye a poner de relieve los valores de la paz, la reconciliación y el entendimiento entre ambos países.

​Al compartir información sobre el encuentro con cerca de 2.000 compatriotas vietnamitas residentes en el extranjero y amigos internacionales en el marco de su viaje de trabajo, el secretario general del Partido y presidente, To Lam, expresó su satisfacción por el hecho de que la comunidad vietnamita en Estados Unidos en particular y en el mundo en general alcance cada vez mayores éxitos, goce de creciente prestigio y reconocimiento social y realice importantes contribuciones al desarrollo de los países donde reside.

​Reafirmó que el Partido y el Estado consideran siempre a la comunidad vietnamita en el extranjero una parte inseparable de la nación, un recurso importante para el país y un puente de amistad entre Vietnam y otros países. En este sentido, pidió a Hung Cao que continúe realizando contribuciones positivas a las relaciones Vietnam-Estados Unidos y fortaleciendo los vínculos de la comunidad vietnamita en Estados Unidos con su país de origen.

​Por su parte, el secretario interino de la Marina Hung Cao expresó su honor por haber recibido la confianza del presidente Donald Trump para asumir importantes responsabilidades, entre ellas promover el desarrollo de las relaciones de defensa entre Vietnam y Estados Unidos de conformidad con los intereses y deseos de ambas partes y contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región de Asia-Pacífico.

Afirmó que Estados Unidos concede gran importancia a sus relaciones con Vietnam y apoya un Vietnam fuerte, independiente, de autodeterminación y próspero, que desempeñe un papel cada vez más importante en la región.

​Al considerar que el potencial de cooperación entre ambos países en los ámbitos de la economía, el comercio, la ciencia y la tecnología y la defensa y seguridad es enorme, confirmó que, en su cargo, continuará apoyando e impulsando unas relaciones Vietnam-Estados Unidos cada vez más sustanciales y eficaces en los planos bilateral, regional y mundial.

Compartiendo las valoraciones del secretario general del Partido y presidente, To Lam, Hung Cao señaló que la cooperación en materia de defensa, incluida la cooperación en seguridad marítima, desempeña un papel importante para la paz y la prosperidad de ambos países, así como para la seguridad, la cooperación y el desarrollo en la región.

​Expresó su deseo de continuar ampliando la cooperación en los ámbitos de la seguridad marítima, el fortalecimiento de capacidades, la asistencia humanitaria, la respuesta a desastres naturales y la solución de los desafíos comunes de la región.

​Tras agradecer a Vietnam su cooperación activa en la búsqueda de militares estadounidenses desaparecidos durante la guerra y por facilitar la entrega de los objetos pertenecientes al antiguo campamento militar Reasoner, reafirmó el compromiso de Estados Unidos de apoyar a Vietnam en la superación de las consecuencias de la guerra.

​Al compartir sus sentimientos y afecto por su tierra natal, Vietnam, el secretario interino Hung Cao expresó su satisfacción por los rápidos avances registrados por Vietnam en los últimos tiempos y manifestó grandes expectativas ante los importantes avances que el país alcanzará en el próximo período.

​Al expresar su aprecio por las decisiones y acciones de carácter histórico adoptadas por el secretario general del Partido y presidente, To Lam, y los dirigentes vietnamitas, Hung Cao afirmó que continuará apoyando y contribuyendo a los esfuerzos encaminados a fortalecer los vínculos de la comunidad vietnamita en Estados Unidos y su contribución a la paz, la resiliencia y el desarrollo de Vietnam, así como a las relaciones bilaterales.

Ambos dirigentes coincidieron en que, sobre la base de los importantes logros alcanzados, las partes deben continuar coordinándose para implementar eficazmente el marco de la Asociación Estratégica Integral, fortalecer el entendimiento mutuo, consolidar la confianza y ampliar la cooperación en ámbitos de interés común, contribuyendo a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo./.

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