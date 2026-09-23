Máximo dirigente de Vietnam interviene en el Debate General de la Asamblea General de la ONU

Nueva York (VNA) - Según el corresponsal especial de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el 22 de septiembre, hora local, en la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pronunció un discurso en el Debate General de Alto Nivel del 81º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.



Al abordar la situación mundial, el líder vietnamita señaló que el orden internacional atraviesa profundas transformaciones, con riesgos e incertidumbres, mientras la fragmentación económica, las interrupciones de las cadenas de suministro, el cambio climático, los desastres naturales, las pandemias y los nuevos riesgos tecnológicos afectan al desarrollo y la estabilidad de numerosos países.



Para orientar estos cambios y evitar que la competencia derive en confrontación, las diferencias en conflictos y los avances tecnológicos en nuevas divisiones, propuso cuatro orientaciones.



Primero, restablecer la confianza sobre la base de la Carta de la ONU y el derecho internacional.



El secretario general y presidente To Lam afirmó que ambos constituyen pilares del orden mundial y deben respetarse plenamente, junto con la independencia, soberanía e integridad territorial y el derecho de cada nación a elegir su camino de desarrollo. Los países deben gestionar las diferencias mediante el diálogo, prevenir crisis y cumplir sus compromisos, mientras las grandes potencias deben dar ejemplo y la ONU desempeñar un papel central.



Vietnam apoya la protección de los civiles, el respeto del derecho internacional humanitario y el acceso a la asistencia humanitaria. Respaldó el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y la solución de dos Estados. Asimismo, reafirmó su compromiso de resolver las disputas, incluida la cuestión del Mar del Este, por medios pacíficos y conforme a la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, al tiempo que defiende su soberanía, derechos soberanos y jurisdicción.



Vietnam también mantiene su solidaridad con Cuba y llama a Estados Unidos a poner fin a las medidas unilaterales de cerco y embargo y al bloqueo energético contra la isla, así como a retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.



Segundo, promover un desarrollo justo, humano, inclusivo y sostenible.



El dirigente vietnamita pidió traducir los compromisos internacionales en acciones concretas, aplicar plenamente el Documento de la Cumbre del Futuro y la Agenda 2030 y cumplir los compromisos de financiación para el desarrollo, incluido el Compromiso de Sevilla, ampliando el acceso a financiación adecuada y la participación de los países en desarrollo en las instituciones financieras y monetarias internacionales.



También llamó a fortalecer el sistema multilateral de comercio sobre la base de la apertura, la equidad y la transparencia, así como la cooperación climática mediante financiación para la adaptación, transferencia tecnológica y una transición energética justa. El desarrollo debe poner a las personas en el centro, combinar crecimiento con justicia social y protección ambiental y tener en cuenta las diferencias de cada país.

El secretario general y presidente To Lam interviene en el Debate General de Alto Nivel del 81º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. (Foto: VNA)

Tercero, participar activamente en la gobernanza tecnológica.



La ciencia, la tecnología, la transformación digital y la IA ofrecen grandes oportunidades, pero también nuevos desafíos. El secretario general y presidente

To Lam pidió establecer marcos de gobernanza inclusivos, seguros, transparentes y responsables, garantizar la soberanía nacional y digital y asegurar la participación sustancial de los países en desarrollo en la elaboración de normas y el acceso a los beneficios tecnológicos.



Recordó que Vietnam acogió en Hanoi, en 2025, la ceremonia de apertura de la firma de la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia y afirmó que el país está dispuesto a fortalecer la cooperación internacional contra este delito y apoyar iniciativas sobre transición verde, transformación digital y gobernanza tecnológica.



Cuarto, fortalecer el multilateralismo y el papel central de las Naciones Unidas.



Vietnam apoya la reforma de la ONU, especialmente de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Secretaría, para aumentar su eficacia, racionalizar el aparato y garantizar los intereses de los países en desarrollo.



El secretario general y presidente To Lam destacó que Vietnam participa cada vez más activamente en los asuntos de la ONU y busca profundizar sus relaciones con la organización multilateral. Con miras a convertirse en un país en desarrollo con industria moderna y de ingreso mediano alto para 2030 y en un país desarrollado de ingreso alto para 2045, Vietnam está configurando un modelo basado en la productividad, la calidad y el valor añadido, con la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y los recursos humanos de alta calidad como motores.



El líder vietnamita reafirmó la política exterior de independencia, autodeterminación, resiliencia, paz, amistad, cooperación y desarrollo, así como de diversificación y multilateralización. Vietnam seguirá defendiendo la Carta de la ONU y el derecho internacional, promoviendo la solución pacífica de las disputas y participando en las operaciones de mantenimiento de la paz; trabajará asimismo para construir una Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) unida y se prepara para asumir el papel de país anfitrión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2027.

Miembros de la delegación vietnamita participan en el Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. (Foto: VNA)

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Vietnam concede importancia al diálogo y la cooperación para promover y proteger los derechos humanos y está dispuesto a compartir sus experiencias en reducción de la pobreza, desarrollo agrícola y adaptación al cambio climático.



El mandatario subrayó que Vietnam ha elegido la paz, la cooperación y el desarrollo y seguirá trabajando con los demás países para fortalecer la ONU, respetar el derecho internacional y convertir los compromisos en beneficios concretos para las personas, contribuyendo a construir un mundo más pacífico, justo, inclusivo y mejor para todos./.