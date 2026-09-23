Vietnam consolida acuerdos de cooperación con organismos de desarrollo de ONU

Nueva York(VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, junto con una delegación vietnamita de alto nivel y altos funcionarios de las Naciones Unidas, presenció el 22 de septiembre (hora local) en Nueva York el intercambio de documentos de cooperación entre Vietnam y la ONU.



La actividad tuvo lugar en el marco de la agenda de trabajo del líder vietnamita con motivo de su participación en el Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU y de sus actividades bilaterales en Estados Unidos.



En la ceremonia, el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, y los jefes de tres importantes organismos de desarrollo de la ONU - el administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alexander de Croo; la directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Catherine Russell; y la directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Diene Keita - intercambiaron los Documentos del Programa País (CPD) para el período 2027-2031 entre el Gobierno de Vietnam y dichas agencias.



El viceministro de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang, y el administrador del PNUD, Alexander de Croo, intercambiaron asimismo un acuerdo por el que se modifica y complementa el firmado en 2012 entre el Gobierno vietnamita y el PNUD sobre la renovación, modernización y utilización de la Casa Verde de la ONU en Hanoi.



Por su parte, representantes del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) intercambiaron una carta de intención para establecer en Vietnam un centro regional de Asia-Pacífico de lucha contra la ciberdelincuencia.



En su intervención, el secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, valoró altamente el valioso apoyo y la cooperación que las organizaciones de la ONU han brindado a Vietnam a lo largo de los años.



Subrayó que estas contribuciones no solo han sido importantes en términos de recursos, sino, sobre todo, por el intercambio de conocimientos, experiencias e ideas y soluciones innovadoras, que han contribuido a mejorar la calidad de vida de la población y a consolidar las bases para el desarrollo sostenible del país.

El secretario general del Partido Comunista y presidente del Estado, To Lam, pronuncia un discurso durante el acto celebrado en Nueva York el 22 de septiembre de 2026. (Foto: VNA)

Afirmó que la firma e intercambio de los Documentos del Programa Nacional para el período 2027-2031 abren un nuevo capítulo en la asociación entre Vietnam y los tres organismos de la ONU. Estos documentos no solo constituyen un marco orientador para los programas de los próximos cinco años, sino que también reflejan un firme compromiso de convertir los objetivos estratégicos en acciones concretas y resultados tangibles que aporten beneficios prácticos a la población.



Al destacar que el período 2027-2031 será crucial para Vietnam tras cuatro décadas de Doi Moi (Renovación), el líder señaló que el país está impulsando avances decisivos para alcanzar sus objetivos de desarrollo para 2030, sentando así las bases para hacer realidad la aspiración de convertirse en un país desarrollado, con una industria moderna y altos ingresos, para 2045.



En este proceso, Vietnam espera que el PNUD, UNICEF y UNFPA continúen aprovechando sus respectivas fortalezas, conocimientos especializados y redes globales para acompañar al país en la innovación de su modelo de desarrollo, las transiciones digital y ecológica, el fortalecimiento de la resiliencia, la adaptación al envejecimiento demográfico y el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, afirmó.



El líder vietnamita expresó su expectativa de que estos tres organismos de la ONU sigan siendo socios fiables de Vietnam, facilitando su acceso a conocimientos, tecnologías y recursos avanzados, al tiempo que refuerzan la coordinación interna dentro del sistema de las Naciones Unidas para generar impactos integrales y duraderos.



Vietnam seguirá siendo un miembro activo, proactivo y responsable de la comunidad internacional, afirmó, y añadió que continuará proporcionando gratuitamente instalaciones para las sedes de las organizaciones de la ONU en el país, al tiempo que acogerá favorablemente el establecimiento de oficinas de representación nacionales o regionales de estos organismos y la celebración de importantes eventos internacionales en Vietnam.



El país está dispuesto a compartir su experiencia de desarrollo con otras naciones a través de mecanismos de cooperación y a trabajar conjuntamente por un mundo pacífico, próspero, inclusivo y centrado en las personas, afirmó el máximo dirigente.



En sus intervenciones, los responsables del PNUD, UNICEF y UNFPA expresaron su admiración por el proceso de desarrollo de Vietnam y sus destacados logros, y se comprometieron a seguir apoyando al país para aprovechar puntualmente las oportunidades que marcarán una nueva etapa histórica.



Asimismo, manifestaron su esperanza de que Vietnam comparta activamente su experiencia de desarrollo mediante mecanismos de cooperación Sur-Sur y triangular, y que realice mayores contribuciones a los objetivos comunes de desarrollo de la comunidad internacional./.