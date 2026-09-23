Dirigente vietnamita se reúne con presidente de Mongolia

Nueva York (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, se reunió el 23 de septiembre en Nueva York con el presidente de Mongolia, Ukhnaagiin Khürelsükh.



La reunión se efectuó en el marco del viaje a Estados Unidos del dirigente vietnamita para participar en el Debate de Alto Nivel del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y realizar actividades bilaterales.



Durante el encuentro, ambos dirigentes expresaron su satisfacción por los avances registrados recientemente en las relaciones bilaterales, especialmente en los ámbitos de la cultura, el turismo y la educación y formación.



Destacaron en particular la firma de un acuerdo de exención de visados para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y ordinarios, así como la apertura de vuelos directos entre la capital mongola, Ulán Bator, y Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Phu Quoc y Nha Trang, lo que facilita la cooperación turística y los intercambios culturales y entre los pueblos de ambos países.



Por su parte, el presidente mongol, Ukhnaagiin Khürelsükh, agradeció sinceramente al máximo dirigente vietnamita la especial atención que ha prestado al impulso de unas relaciones entre Vietnam y Mongolia cada vez más sustanciales, eficaces e integrales.



El presidente mongol felicitó a Vietnam por sus destacados logros en el desarrollo socioeconómico bajo el liderazgo de secretario general y presidente To Lam y afirmó que el éxito de Vietnam también es un éxito del Estado y el pueblo de Mongolia.



Reafirmó que Mongolia concede gran importancia al desarrollo de sus relaciones con Vietnam, al que considera su “tercer vecino” y uno de sus principales socios en el Sudeste Asiático.



Asimismo, expresó su deseo de seguir trabajando conjuntamente para fortalecer la tradicional amistad entre Vietnam y Mongolia y promover su desarrollo próspero en la nueva era.



En el encuentro, el secretario general y presidente To Lam felicitó al Estado y al pueblo mongoles por los nuevos y significativos logros alcanzados en la aplicación de sus estrategias de desarrollo socioeconómico y de la “Visión 2050”.



Reafirmó que el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam conceden gran importancia y están dispuestos a cooperar estrecha, integral y ampliamente con Mongolia en todos los ámbitos, de conformidad con el marco de la Asociación Integral Vietnam-Mongolia, con especial atención a la economía, el comercio, la inversión y los intercambios culturales y entre los pueblos.



Según el dirigente, el desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Mongolia responderá cada vez mejor a las aspiraciones de los pueblos de ambos países y contribuirá al mantenimiento de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo.



Los dirigentes de ambos países acordaron seguir coordinándose estrechamente y apoyándose mutuamente en los foros y mecanismos internacionales y regionales, especialmente en las Naciones Unidas./.

VNA