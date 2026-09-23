Vietnam avanza en la elaboración de la Ley de Seguridad de Datos

Hanoi (VNA)- En la continuación de la segunda fase de su sexta reunión, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam analizó hoy el proyecto de Ley de Seguridad de Datos.

Al presentar el informe sobre el proyecto, el coronel general Pham The Tung, viceministro de Seguridad Pública, señaló que la elaboración de la Ley tiene como objetivo institucionalizar las directrices del Partido sobre la defensa de la Patria en el ciberespacio y el desarrollo de la economía digital. También determina que garantizar la seguridad de los datos constituye un requisito urgente y permanente durante el proceso de transformación digital nacional.

El proyecto adopta un enfoque de seguridad de los datos basado en las distintas etapas de su ciclo de vida y en los niveles de riesgo para ámbitos como la economía y la infraestructura digitales, la inversión, la transferencia de tecnología, la inteligencia artificial (IA), las nuevas tecnologías, las cadenas de suministro y la circulación transfronteriza de datos.

Por otro lado, establece como fecha límite el 1 de enero de 2035 para la transición a sistemas criptográficos resistentes a la computación cuántica en el caso de datos de nivel 4 pertenecientes a organismos del Partido, el Estado y las fuerzas armadas.

La multa máxima por infracciones graves que provoquen filtración, apropiación o destrucción de datos de niveles 3 y 4 no superará el 5% de los ingresos obtenidos en Vietnam o de los ingresos a escala mundial, según el caso, junto con políticas de clemencia para pequeñas empresas y empresas emergentes.

Al presentar el informe de evaluación, Le Tan Toi, jefe de la Comisión de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores, indicó que este organismo está de acuerdo con la necesidad de promulgar la Ley para prevenir y responder de manera proactiva a los riesgos de filtración, ataques y envenenamiento de datos, así como a los riesgos derivados de la computación cuántica y las cadenas de suministro.

Coincidió básicamente con el enfoque de gestión basado en los niveles de riesgo, pero propuso garantizar su interconexión y plena compatibilidad con los cinco niveles de seguridad de los sistemas de información establecidos en la Ley de Ciberseguridad y la clasificación de datos prevista en la Ley de Datos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, expresó su respaldo a la necesidad de elaborar la Ley y subrayó que los datos constituyen un recurso importante en la Cuarta Revolución Industrial. Consideró que el enfoque del proyecto basado en el ciclo de vida de los datos y la incorporación de la gobernanza de los algoritmos de IA representan un avance importante, al tiempo que pidió prestar atención a la viabilidad de su aplicación y al equilibrio entre la seguridad y el desarrollo de la economía digital.

Los delegados en la cita (Fuente: VNA)

Posteriormente, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional analizó el proyecto de Ley de Identificación y Autenticación Electrónica. El coronel general Pham The Tung puntualizó que el proyecto tiene como objetivo establecer un marco jurídico unificado y estable, así como responder a las exigencias del desarrollo del Gobierno digital, la economía digital y la sociedad digital, garantizando al mismo tiempo los derechos humanos, los derechos ciudadanos y la protección de los datos personales.

El proyecto prevé ampliar la identificación individual a la identificación de objetos, incluidos vehículos, lugares, mercancías, bienes inmuebles, infraestructuras del Internet de las cosas y activos digitales. Con ello, contribuirá a prevenir delitos, combatir las tarjetas SIM anónimas, las cuentas virtuales, las estafas en línea y la suplantación biométrica mediante IA./.

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