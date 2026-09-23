Vietnam propone crear grupos de trabajo para combatir redes de estafa transnacionales

Phnom Penh (VNA) – El coronel general Nguyen Van Long, viceministro de Seguridad Pública de Vietnam, propuso hoy que cada país establezca un grupo de trabajo de coordinación para verificar, investigar y abordar las complejas redes de estafas transnacionales, mejorando así la eficacia de la cooperación entre naciones.

La propuesta se presentó durante la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra las Estafas en Línea (ICCOS-2026), celebrada en Phnom Penh, a la que asistieron delegaciones de 27 países, seis organizaciones internacionales y cerca de 500 delegados.

En la cita, el viceministro vietnamita afirmó que las estafas en línea constituyen un flagelo mundial y no un problema exclusivo de un solo país. Combatir este tipo de delitos no solo implica proteger la vida y los bienes de las personas, sino también salvaguardar la seguridad nacional y garantizar la seguridad en el ciberespacio.

Según el alto funcionario, Vietnam está implementando un conjunto integral de medidas para contener y revertir la delincuencia relacionada con las estafas en línea.

Asimismo, instó a los países a centrarse en tres ejes clave: compartir experiencias y modelos de prevención eficaces; mejorar los marcos jurídicos y fortalecer la ciberseguridad; y establecer mecanismos de coordinación rápidos y continuos entre las autoridades competentes.

En particular, Vietnam solicita que cada país establezca un grupo de trabajo de coordinación especializado para verificar, investigar y gestionar casos y redes complejas de estafas transnacionales, garantizando un intercambio de información y una coordinación de las investigaciones rápidos y eficaces.

El coronel general Nguyen Van Long, viceministro de Seguridad Pública de Vietnam, habla en la cita (Fuente: VNA)

Nguyen Van Long exhortó a los países a completar los procedimientos para ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, conocida como la Convención de Hanoi, y reafirmó la disposición de Vietnam a cooperar con otros países, organizaciones internacionales y regionales, así como con el sector privado, para construir un ciberespacio seguro y saludable.

Por parte del país anfitrión, el primer ministro de Camboya, Hun Manet, aseguró que Camboya no se convertirá en un "refugio seguro" para las operaciones de estafa en línea y se comprometió a aplicar una política de tolerancia cero, centrada en desmantelar las redes criminales y evitar su resurgimiento.

Tras señalar que las redes de estafa han evolucionado hasta convertirse en complejos ecosistemas delictivos transnacionales, Hun Manet propuso fortalecer los canales de comunicación de respuesta rápida entre las fuerzas del orden, compartir información en tiempo real, coordinar esfuerzos para rastrear fondos ilícitos.

También subrayó la necesidad de proteger a las víctimas y apoyar su repatriación segura.

Delphine Schantz, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para el Sudeste Asiático y el Pacífico, elogió los esfuerzos realizados hasta la fecha por Camboya, pero señaló que se requieren medidas más contundentes a escala nacional, regional e internacional.

Indicó que las pérdidas derivadas de las estafas en Asia Oriental, el Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda ascienden actualmente a unos 114 mil millones de dólares anuales y siguen aumentando.

Schantz instó a los países a profundizar en la comprensión común de las tendencias de este tipo de delitos, fortalecer la capacidad de las fuerzas del orden y el intercambio de información, y fomentar una mayor participación del sector privado, en particular de las empresas fintech y las plataformas de redes sociales, en la prevención y el rastreo de flujos financieros ilícitos.

La conferencia ICCOS-2026 se centra en debatir las respuestas a las estafas en línea a nivel regional y mundial, el papel de la tecnología en la prevención del delito, el fortalecimiento de la ciberresiliencia y el fomento de la cooperación internacional en la lucha contra esta modalidad de delincuencia transnacional./.

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