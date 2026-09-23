Cultura-Deporte

Vietnam suma bronce en wushu y avanza a la final de natación en ASIAD 2026

Duong Thuy Vi gana el bronce en wushu y Vo Thi My Tien avanza a la final de 400 metros estilos en los ASIAD 2026.

Duong Thuy Vi conquista la medalla de bronce en la prueba combinada de jianshu y qiangshu. (Fuente: VNA)
Duong Thuy Vi conquista la medalla de bronce en la prueba combinada de jianshu y qiangshu. (Fuente: VNA)

Nagoya (VNA) - Los equipos vietnamitas de wushu y natación volvieron hoy a destacar en los Juegos Asiáticos (ASIAD) 2026. Duong Thuy Vi conquistó la medalla de bronce en la prueba combinada de jianshu y qiangshu, mientras que la nadadora Vo Thi My Tien se clasificó para la final femenina de 400 metros estilos individual.

Duong Thuy Vi se colgó el bronce con una puntuación combinada de 19,413 puntos, por detrás de las representantes de China y Japón, que se llevaron las medallas de oro y plata, respectivamente.

La vietnamita cerró su participación con 9,710 puntos en su rutina final, resultado que le permitió asegurar un puesto en el podio y completar una sólida actuación en esta competición.

Por su parte, su compañero de equipo Vu Van Tuan no logró subir al podio en la prueba combinada de daoshu y gunshu y terminó en séptima posición, con 9,650 puntos.

En la piscina, Vo Thi My Tien registró un tiempo de 4:50,21 y terminó tercera en las eliminatorias de los 400 metros estilos individual, logrando así el pase a la final, prevista para la tarde del 23 de septiembre, y manteniendo sus opciones de luchar por una medalla.

Con estos resultados, Vietnam suma hasta el momento una medalla de oro y cinco de bronce, y ocupa el puesto 18 del medallero de los ASIAD 2026./.

VNA
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