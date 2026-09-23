Vietnam promociona su cultura en Carnaval Cultural de Universidad de Hong Kong (China)

Hong Kong, China (VNA) - El Carnaval Cultural anual de la Universidad de Hong Kong (HKU) se inauguró el 22 de septiembre en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, China.



El evento, que se prolonga durante dos días, es organizado conjuntamente por el Centro de Desarrollo y Recursos para Estudiantes (CEDARS) de la universidad y estudiantes internacionales.



La edición de este año reúne a participantes de 22 países y cuenta con 19 puestos culturales. Entre los asistentes se encontraban el profesor Bennett Yim, director de Admisiones de Pregrado e Intercambio de Estudiantes Internacionales, y representantes de varios consulados generales en Hong Kong.



El programa se inició con un desfile de trajes tradicionales de distintos países, seguido de un espacio festivo en el que cada puesto ofrecía platos típicos, juegos tradicionales y diversas actividades interactivas.



Por segundo año consecutivo, los estudiantes vietnamitas participan con un puesto que se ha convertido en uno de los principales atractivos del carnaval, al atraer a visitantes extranjeros con la gastronomía vietnamita y diversas actividades destinadas a dar a conocer la cultura del país.



Uno de los momentos más destacados fue el desfile de moda protagonizado por estudiantes vietnamitas ataviados con el traje tradicional Ao dai, que despertó una entusiasta acogida entre los asistentes y contribuyó a proyectar una imagen de Vietnam elegante, acogedora y abierta al mundo./.

VNA