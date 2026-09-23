Cultura-Deporte

Vietnam promociona su cultura en Carnaval Cultural de Universidad de Hong Kong (China)

Estudiantes vietnamitas presentan gastronomía, cultura y el Ao dai en el Carnaval Cultural de la Universidad de Hong Kong.

Información sobre el festival. (Fuente: Internet)
Información sobre el festival. (Fuente: Internet)

Hong Kong, China (VNA) - El Carnaval Cultural anual de la Universidad de Hong Kong (HKU) se inauguró el 22 de septiembre en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, China.

El evento, que se prolonga durante dos días, es organizado conjuntamente por el Centro de Desarrollo y Recursos para Estudiantes (CEDARS) de la universidad y estudiantes internacionales.

La edición de este año reúne a participantes de 22 países y cuenta con 19 puestos culturales. Entre los asistentes se encontraban el profesor Bennett Yim, director de Admisiones de Pregrado e Intercambio de Estudiantes Internacionales, y representantes de varios consulados generales en Hong Kong.

El programa se inició con un desfile de trajes tradicionales de distintos países, seguido de un espacio festivo en el que cada puesto ofrecía platos típicos, juegos tradicionales y diversas actividades interactivas.

Por segundo año consecutivo, los estudiantes vietnamitas participan con un puesto que se ha convertido en uno de los principales atractivos del carnaval, al atraer a visitantes extranjeros con la gastronomía vietnamita y diversas actividades destinadas a dar a conocer la cultura del país.

Uno de los momentos más destacados fue el desfile de moda protagonizado por estudiantes vietnamitas ataviados con el traje tradicional Ao dai, que despertó una entusiasta acogida entre los asistentes y contribuyó a proyectar una imagen de Vietnam elegante, acogedora y abierta al mundo./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #estudiantes vietnamitas #Carnaval Cultural #Universidad de Hong Kong
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

Los niños actúan durante la celebración del Festival de Medio Otoño en Sakai, Osaka. Foto: VNA

Festival del Medio Otoño difunde la cultura vietnamita en Japón y Singapur

Con motivo del Festival del Medio Otoño de 2026, las comunidades vietnamitas en Japón y Singapur organizaron diversas actividades para niños, contribuyendo a crear espacios de intercambio, preservar la lengua materna y la identidad nacional, y fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con su país de origen.

Hallan numerosos objetos valiosos en dos tumbas antiguas en Nghe An

Hallan numerosos objetos valiosos en dos tumbas antiguas en Nghe An

Los arqueólogos hallaron dos tumbas de ladrillo, cuya antigüedad se estima entre los siglos IV y VI. Esto resulta de una excavación arqueológica en los vestigios de las tumbas de ladrillo de Ru But, en la comuna de Kim Lien, provincia centrovietnamita de Nghe An.