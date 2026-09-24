Ajustan la planificación del aeropuerto de Phu Quoc para atender Cumbre APEC 2027

Hanoi (VNA) - La Autoridad de Aviación Civil de Vietnam (CAAV) propuso ajustar la planificación de varias instalaciones del Aeropuerto Internacional de Phu Quoc, ubicado en la provincia survietnamita de An Giang, con el objetivo de atender la Reunión de Líderes Económicos de APEC 2027.



La propuesta, presentada al Ministerio de Construcción para su evaluación y aprobación, contempla ajustes al plan maestro del aeropuerto para el período 2021-2030, con visión a 2050, e incluye varias instalaciones cuya construcción debe adelantarse para atender las necesidades de la cumbre.



Para el período 2021-2030, la CAAV propuso adelantar la inversión en un sistema de calles de rodaje paralelas y una calle de rodaje de conexión al norte de la Pista N.º 2, con el fin de enlazar con el hangar de mantenimiento y reparación de aeronaves previsto en la zona norte del aeropuerto.



El plan también contempla la construcción de una plataforma de estacionamiento de aeronaves frente a la Terminal 2 y la ampliación de la plataforma existente, hasta alcanzar unas 42 plazas.



Se construiría además otra plataforma con unas 45 plazas entre las áreas destinadas a la Terminal 1 y a la terminal VIP/aviación general, mientras que el terreno situado al oeste de esta última quedaría reservado para una futura ampliación.



Para facilitar los preparativos de APEC 2027, varios componentes de la infraestructura aeroportuaria serían ajustados para su construcción inmediata, con el objetivo de garantizar la seguridad y la fluidez de las operaciones durante el evento.



También se reajustarían y ampliarían algunos tramos de las vías de servicio dentro del recinto aeroportuario para facilitar las labores de patrullaje. Asimismo, se modificaría la ubicación de algunas subestaciones eléctricas y de iluminación, además de instalar nuevas infraestructuras cuando fuera necesario.



Del mismo modo, se reconfiguraría el sistema vial interno, incluida la ruta que conecta la vía de acceso principal con la Terminal 2. Se añadiría un corredor elevado entre las terminales 1 y 2 para permitir el traslado directo de pasajeros y mejorar la eficiencia de las operaciones.



El área situada al oeste de la plataforma VIP/aviación general también quedaría reservada para una futura terminal de carga, en línea con los planes de desarrollo a largo plazo del aeropuerto.



Según la configuración revisada, la instalación de servicios de catering aéreo mantendría la escala y el nivel de inversión previstos hasta 2030, con visión a 2050, pero sería reubicada en un área de unas 3 hectáreas al este de la Terminal 2.



Asimismo, la instalación de suministro de combustible de aviación mantendría la escala y el nivel de inversión previstos, pero sería trasladada a un área de más de 7 hectáreas en la zona norte del aeropuerto.



Las instalaciones destinadas a la reparación y el mantenimiento de vehículos y equipos aeronáuticos también conservarían las dimensiones y el calendario de inversión previstos, pero serían reubicadas al oeste de la Terminal 1 para facilitar las operaciones y preservar espacio para una futura ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves.



Para 2050, el plan permitirá ampliar la plataforma de aeronaves sobre los terrenos reservados en función del crecimiento de la demanda.



La Autoridad de Aviación Civil de Vietnam (CAAV) ha solicitado al Ministerio de Construcción que apruebe los ajustes al plan maestro detallado del Aeropuerto Internacional de Phu Quoc para el período 2021-2030, con visión a 2050.



Asimismo, recomendó a la provincia de An Giang incorporar el plan maestro revisado del aeropuerto a sus planes de uso del suelo y de transporte público, incluidas las rutas de conexión entre el aeropuerto y las zonas circundantes./.

VNA