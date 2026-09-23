Vietnam refuerza el marco para atraer inversión extranjera de calidad

Hanoi (VNA)- El viceprimer ministro Nguyen Van Thang firmó la Resolución N.º 280/NQ-CP, con fecha del 22 de septiembre de 2026, por la que se promulga el plan de acción del Gobierno para implementar la Resolución N.º 10-NQ/TW, aprobada el 8 de junio de 2026 por el Buró Político del Partido sobre el desarrollo del sector económico con inversión extranjera.



El objetivo del Plan es institucionalizar e implementar de manera plena, sincrónica y consistente los puntos de vista, metas, tareas y soluciones establecidos en la Resolución N.º 10-NQ/TW sobre desarrollo económico con inversión extranjera.



También define claramente tareas específicas que servirán de base para que los Ministerios, ramas y localidades formulen planes de acción y organicen la implementación, inspección, supervisión y evaluación de la Resolución.



Esto garantiza el cumplimiento del objetivo de desarrollar el sector económico de inversión extranjera de manera eficaz y sostenible, posicionando a Vietnam como un destino competitivo para atraer capital extranjero de alta calidad a medio y largo plazo destinado a la inversión en desarrollo, y generando un impulso vital para alcanzar con éxito los propósitos nacionales en el periodo 2030 - 2045.



Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en la Resolución N.º 10-NQ/TW, en los próximos tiempos, los ministerios, ramas y localidades deben concretar e implementar con determinación las siguientes tareas: renovar la mentalidad y unificar criterios sobre la posición y el papel del sector económico con inversión extranjera; perfeccionar las instituciones y mejorar el entorno de negocios; desarrollar recursos humanos de alta calidad, atraer y aprovechar el talento.



Asimismo, los esfuerzos deben centrarse en modernizar y completar la infraestructura para atraer inversiones estratégicas; reorientar el enfoque de captación de inversión extranjera en función de industrias, sectores y regiones específicos; fomentar las economías verde y digital, la transferencia de tecnología; innovar y mejorar la eficacia de la promoción de inversiones y de la gestión estatal; y perfeccionar los mecanismos y políticas relativos a la inversión extranjera indirecta.



* Implementar a fondo la transformación digital para agilizar los procedimientos administrativos



En lo relativo al perfeccionamiento institucional y a la mejora del entorno de negocios, el Gobierno exige a los Ministerios, ramas y localidades que revisen los documentos normativos de sus respectivos sectores, ámbitos y jurisdicciones —especialmente en áreas como inversión, actividad empresarial, tierras, planificación, construcción, fiscalidad, aduanas, comercio, competencia, divisas, valores, propiedad intelectual, datos, trabajo, así como ciencia, tecnología e innovación— con vistas a identificar con prontitud aquellas regulaciones que se superpongan o resulten inadecuadas, así como los requisitos para hacer negocios innecesarios.



Resulta necesario aprovechar al máximo la transformación digital para minimizar el tiempo requerido para los trámites administrativos y los costos de cumplimiento de la legislación y las condiciones empresariales; garantizar la interconexión entre los organismos; gestionar las inversiones sobre la base de plataformas digitales, datos digitales e inteligencia artificial (IA), y avanzar en la descentralización y delegación de competencias, acompañadas de la estandarización de los procesos, la publicidad, la transparencia y un control posterior eficaz.



Asimismo, deben integrar los programas y planes de acción para el desarrollo de la economía con inversión extranjera en los programas y planes anuales y quinquenales de desarrollo socioeconómico de los ministerios, ramas y localidades; asignar e integrar proactivamente los recursos financieros, o proponer a las autoridades competentes su asignación, para implementar las actividades relacionadas, entre otros.



*Promulgar mecanismos que faciliten el apoyo al sector de IED en la formación de trabajadores



En materia de desarrollo de recursos humanos de alta calidad, atracción y aprovechamiento del talento, el Gobierno pidió al Ministerio de Finanzas estudiar y presentar a las autoridades competentes la promulgación de mecanismos y políticas que permitan a las localidades utilizar sus presupuestos para apoyar los costos de formación de trabajadores por parte de empresas con inversión extranjera en sus centros de capacitación tanto dentro como fuera del país.



Mientras, el Ministerio de Educación y Formación intensificará la implementación de la Decisión N.º 1002/QĐ-TTg, aprobada el 24 de mayo de 2025 por el Primer Ministro, por la que se aprueba el Proyecto de formación de recursos humanos para el desarrollo de tecnologías de alta tecnología en el período 2025-2035, con orientación hasta 2045, en consonancia con las necesidades de los sectores y ámbitos prioritarios, los conglomerados industriales, los parques industriales, las zonas de alta tecnología y los proyectos estratégicos.



*Incentivos flexibles para los proyectos esenciales



El Ministerio de Finanzas estudiará y comunicará a las autoridades competentes la formulación de mecanismos y políticas que ofrezcan incentivos y apoyo excepcionales, así como procedimientos de inversión especiales y flexibles, para proyectos clave priorizados con el fin de atraer inversión extranjera, vinculados a los resultados del cumplimiento de los compromisos en materia de transferencia de tecnología, investigación y desarrollo, formación de trabajadores, generación de valor añadido nacional, desarrollo de proveedores domésticos, transición ecológica y transformación digital; asimismo, establecerá los criterios y procesos de selección, mecanismos de seguimiento y apoyo a los proyectos de inversión estratégicos, adaptados a cada etapa del desarrollo.



Las localidades deberán elaborar listas de proyectos de inversión prioritarios alineados con su potencial, sus ventajas y las orientaciones de desarrollo regional y local; definir hojas de ruta para atraer inversión extranjera; integrar dichos proyectos en sus planes anuales y quinquenales de desarrollo socioeconómico; priorizar proyectos de alta calidad capaces de generar efectos de difusión y vínculos con las empresas y fomentar el desarrollo de clústeres industriales y ecosistemas de industria y servicios./.

VNA