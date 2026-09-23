Vietnam vincula incentivos fiscales con integración en cadenas globales

Hanoi (VNA) - La reestructuración de las cadenas globales de suministro abren nuevas oportunidades para que las empresas vietnamitas atraigan capital, capten nuevos pedidos y amplíen sus mercados. En este contexto, la política fiscal se perfila como uno de los instrumentos clave para impulsar el fortalecimiento empresarial, la innovación y la modernización tecnológica.



Política fiscal impulsa modernización empresarial



Las oportunidades derivadas de la reconfiguración de las cadenas de suministro solo podrán convertirse en un verdadero motor de crecimiento si las empresas vietnamitas elevan sus capacidades y avanzan hacia segmentos de mayor valor añadido.



Si bien la inversión extranjera directa (IED) continúa llegando con fuerza a Vietnam y las exportaciones mantienen un elevado ritmo de crecimiento, la participación y el valor generado por las empresas nacionales en las cadenas globales aún no se corresponden con ese dinamismo. Al mismo tiempo, las multinacionales elevan sus exigencias en materia de tecnología, estándares de calidad, trazabilidad y desarrollo sostenible.



Por tal motivo, diversos expertos económicos consideran que la política fiscal debe convertirse en una palanca para estimular la inversión en tecnología, investigación y desarrollo (I+D), industrias de soporte y capacidad de suministro. El reto no consiste únicamente en atraer más proyectos de IED, sino también en aprovecharlos para construir un ecosistema productivo más integrado con el tejido empresarial nacional.



Según Le Thi Duyen Hai, vicepresidenta y secretaria general de la Asociación de Asesoría Fiscal de Vietnam, las políticas tributarias aplicadas en los últimos años han contribuido de manera efectiva a respaldar la producción y las actividades empresariales, atraer inversiones y promover la innovación tecnológica.



La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Sociedades de 2025 establece incentivos fiscales para ámbitos como la ciencia y tecnología, las industrias de soporte, la alta tecnología, los semiconductores, los centros de datos de inteligencia artificial, los productos digitales y las energías limpias.



Vincular los incentivos fiscales a la integración en las cadenas de suministro



Entre las propuestas planteadas, Duyen Hai destacó la creación de un paquete de políticas dirigido a las "empresas vietnamitas participantes en la cadena de suministro", con incentivos fiscales vinculados a resultados concretos y medibles, como la proporción de ingresos procedentes del suministro a multinacionales, el nivel de nacionalización, la obtención de certificaciones internacionales de calidad, la inversión en I+D y la modernización tecnológica.



Según Do Dieu Huong, subdirectora del Centro de Estrategia y Política del Instituto de Economía de Vietnam y del Mundo, la proporción de empresas nacionales vinculadas a las cadenas de valor globales cayó de alrededor del 35% en 2009 al 18% en 2023. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de que las políticas de apoyo vayan más allá de programas aislados y respondan de manera más directa a las necesidades concretas de las cadenas de suministro.



Los expertos coinciden en que la política fiscal será más eficaz si se articula con un ecosistema integral que abarque la tecnología, la formación de recursos humanos, la logística, la transformación digital y el desarrollo sostenible.



De esta manera, la reconfiguración de las cadenas de suministro globales podrá convertirse en una oportunidad para que las empresas vietnamitas pasen de actividades de ensamblaje y manufactura básica a segmentos de mayor valor añadido dentro de las cadenas de valor globales./.

VNA