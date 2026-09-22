Premier vietnamita exige cumplir los plazos de proyectos clave de transporte

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy una reunión para revisar la implementación y acelerar el desembolso de los proyectos clave del sector del transporte, afirmando que no se permitirá ningún retraso, prórroga o reajuste de los plazos previstos sin una razón objetiva y justificada.



Durante la reunión, el jefe del Gobierno señaló que, ante el enorme volumen de capital asignado, garantizar el ritmo de ejecución, los plazos y la calidad de los proyectos clave de transporte contribuirá de manera efectiva a alcanzar el objetivo de crecimiento de dos dígitos en 2026, además de impulsar el desarrollo socioeconómico, generar empleo y sentar las bases para el período 2026-2030.



Exigió a los promotores de los proyectos y a las autoridades locales elevar su responsabilidad, determinación y esfuerzos en la ejecución, garantizando el cumplimiento de los compromisos y el desembolso del 100% del capital asignado. Los proyectos con plazos de entrega urgentes, especialmente aquellos cuya finalización está prevista para 2026, deberán concentrarse de inmediato en soluciones concretas y coordinadas.



El primer ministro encargó a los dirigentes de los ministerios y organismos competentes desplazarse directamente a las obras que registran retrasos para determinar las causas, resolver oportunamente las dificultades y establecer una hoja de ruta de ejecución hasta finales de año para cada proyecto.



Asimismo, pidió al Ministerio de Finanzas y al Ministerio de Construcción reasignar decididamente los fondos de los proyectos con bajo ritmo de desembolso o cuya ejecución resulte inviable a aquellos con mayor capacidad de absorción, estableciendo los resultados de desembolso como un criterio determinante para la asignación de capital de inversión pública en los próximos años.



En cuanto a la calidad, exigió que las obras cumplan estricta y plenamente los procedimientos, trámites, normas técnicas y requisitos de seguridad establecidos por la ley. La presión por acelerar los plazos no debe comprometer la calidad ni permitir la omisión de requisitos técnicos. Al mismo tiempo, la ejecución deberá evaluar de manera integral el impacto económico y político y la eficiencia económica y financiera, con el objetivo de elevar la eficiencia en el uso del capital y reducir el coeficiente ICOR.



Respecto a los 12 proyectos que acumulan retrasos y presentan bajas tasas de ejecución presupuestaria, el dirigente impartió instrucciones específicas sobre la preparación de inversiones, la liberación de terrenos, los procedimientos de inversión, la construcción y las fuentes de financiación. Para los proyectos cuya finalización está prevista en 2026, los ministerios, organismos y localidades deberán continuar aplicando las directrices establecidas para garantizar el cumplimiento de las metas del año.



Al señalar la escasez de materiales de construcción como una de las principales causas de los retrasos, el premier instó a los ministerios, organismos y localidades a revisar y evaluar las reservas reales de las canteras, estudiar mecanismos de coordinación intersectorial e interregional para distribuir materiales entre proyectos estratégicos y agilizar los procedimientos de concesión y prórroga de licencias de explotación minera, priorizando el suministro para las obras de importancia nacional.



Según el informe presentado en la reunión, el capital total asignado en 2026 a los proyectos clave de transporte supera los 255 billones de dongs (aproximadamente 9,8 mil millones de dólares). Hasta finales de agosto, se habían desembolsado 3,67 mil millones de dólares, equivalentes al 38%, una tasa inferior al promedio nacional. En particular, 12 proyectos registran un nivel de desembolso inferior al 5%, con un capital total superior a los 3,57 mil millones de dólares.



Durante la reunión, los participantes se centraron en analizar el estado de los proyectos, identificar sus causas y proponer soluciones concretas, reforzando la supervisión y el seguimiento para acelerar la ejecución de las obras y garantizar el desembolso del 100% de los fondos asignados./.

VNA