Oportunidades para impulsar el turismo de Vietnam

Hanoi (VNA) - La Resolución N.º 26-NQ/TW del Buró Político orienta a Vietnam a transformar su modelo turístico, pasando de la cantidad a la calidad, la sostenibilidad y la innovación, para lo cual el sector debe fortalecer la coordinación, definir mejor los mercados y productos y atraer a turistas de mayor valor.



Según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, en los primeros ocho meses del año el país recibió cerca de 16 millones de visitantes internacionales, un 14,4% más que en el mismo período de 2025, equivalente al 63,6% de la meta fijada para todo el año.



Además de los mercados asiáticos, aumentó significativamente el número de visitantes procedentes de mercados de larga distancia y con un elevado nivel de gasto. En particular, las llegadas desde Rusia crecieron un 165,7%, desde Europa un 53,4%, desde América un 20,7% y desde Australia un 23,3%.



La temporada alta de turismo internacional, que se extiende de octubre a abril del año siguiente, se aproxima y abre una oportunidad para que el sector avance hacia la meta de recibir 25 millones de visitantes internacionales en 2026. Sin embargo, además de aumentar el número de turistas, el desafío consiste en elevar el valor que cada visitante aporta al destino.



Según Cao Thi Ngoc Lan, vicepresidenta de la Asociación de Turismo de Vietnam, el crecimiento del turismo en la nueva etapa debe centrarse en la calidad de los visitantes, medida a través de la duración de la estancia, el nivel de gasto, el grado de satisfacción, la posibilidad de regresar y el impacto generado en las economías locales.



El sector debe pasar de la recuperación de los mercados a un “crecimiento selectivo, de calidad y basado en la articulación”, enfatizó.



Según las investigaciones y estadísticas recientes de las plataformas y organizaciones turísticas, las tendencias del turismo internacional muestran un interés creciente por las experiencias culturales, la vida de las comunidades locales y la comodidad y seguridad durante todo el viaje.



Por ello, Vietnam debe competir a partir de una experiencia integral que abarque los trámites de entrada, las conexiones aéreas, las infraestructuras, la calidad de los servicios, la transparencia de los precios y la capacidad para resolver las incidencias que puedan surgir.



Expertos y empresas del sector consideran que Vietnam debe prestar especial atención a segmentos con capacidad para generar un mayor valor, como los viajeros aéreos, el turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE), los pasajeros de cruceros, los turistas de larga estancia, las familias, los grupos pequeños y quienes buscan experiencias culturales, ecológicas o de bienestar.

Los programas de la temporada turística de playas de Da Nang atraen a un gran número de visitantes. Foto: VNA

Doan Thi Thanh Tra, subdirectora general de la empresa Saigontourist, señaló que atraer segmentos de alto valor requiere productos de calidad, servicios integrados, canales de comercialización profesionales y mecanismos de coordinación ágiles entre las partes.



En un contexto en el que los turistas conceden cada vez más importancia al turismo responsable, la sostenibilidad debe incorporarse desde la fase de diseño de los productos, teniendo en cuenta la capacidad de carga de los destinos, la preservación cultural y ambiental, así como los beneficios para las comunidades locales.



La coordinación entre las aerolíneas, las agencias de viajes y los destinos también constituye un factor clave. Dang Quoc Thang, director de la sucursal de Vietnam Airlines en Quy Nhon, afirmó que una ruta aérea internacional solo puede ser eficaz cuando el destino dispone de productos adecuados, las empresas de viajes diseñan programas atractivos y las actividades de promoción se orientan al mercado y al momento adecuados.



Por ello, sugirió, las partes deben pasar de la mera coordinación a la creación de mercados, mediante investigaciones conjuntas, intercambio de datos e identificación de las necesidades específicas de cada mercado.



Para mejorar la eficacia de la promoción turística, es necesario priorizar recursos hacia mercados con potencial para establecer rutas aéreas directas y hacia nuevos mercados con grandes perspectivas. /.