Vietnam acogerá Reunión General Anual del Foro de Valores de Asia

Hanoi (VNA) - La 31.ª Reunión General Anual del Foro de Valores de Asia (ASF AGM 31) se celebrará en Hanoi del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2026, informó hoy Pham Phu Khoi, secretario general de la Asociación del Mercado de Bonos de Vietnam (VBMA).



Durante una rueda de prensa, el funcionario subrayó que se trata de la primera vez que Vietnam acoge este evento, el cual contará con una sesión específica dedicada al mercado vietnamita.



Además de los contenidos generales sobre el mercado regional, el programa de este año incluirá una sesión específica para presentar la realidad y las perspectivas de Vietnam a los inversores y las organizaciones internacionales, precisó.



Por su parte, Hoang Hai Anh, vicepresidenta y secretaria general de la Asociación Vietnamita de Negocios de Valores (VASB), comentó que las sesiones de debate del acontecimiento se centrarán en cuestiones que están afectando al mercado de capitales asiático, como las perspectivas del mercado bursátil, los cambios en los flujos de capital, el desarrollo sostenible en el campo, los criterios ESG, la financiación verde, la transformación digital y la inteligencia artificial (IA).



En especial, en la sesión de debate sobre las perspectivas de los mercados bursátiles asiáticos, se espera que los delegados intercambien opiniones sobre la reciente volatilidad del mercado, el impacto de las políticas monetarias y comerciales, y los cambios en los flujos mundiales de capital, detalló.



Los cambios tecnológicos —en particular la transformación digital y la inteligencia artificial— están teniendo un impacto cada vez más más evidente en el mercado financiero y en la forma en que se asignan los flujos de capital, comunicó.



Los estándares de desarrollo sostenible (ESG), y la financiación verde también ocuparán un espacio destacado en la conferencia, agregó.



Los criterios ESG se están convirtiendo cada vez más en un factor de interés para los flujos de capital internacional y tienen un impacto en la competitividad de los mercados de capitales.



Mientras tanto, la inteligencia artificial y la transformación digital se están convirtiendo en una parte integral del mercado de capitales, impactando los flujos de capital y las estructuras operativas, al tiempo que plantean nuevos riesgos tecnológicos.



En cuanto a la sesión específica sobre Vietnam, que se prevé organizar el 2 de octubre con el tema “Invertir en Vietnam-Ascienden en la nueva era”, Hoang Hai Anh aclaró que los participantes prestarán atención a los métodos de movilización de capital para el país indochino en su nueva fase de desarrollo y el papel del mercado de valores en la movilización de recursos para la economía.



La celebración en Vietnam de la Asamblea General Anual de la ASF de 2026 se produce en un contexto de avances en la integración internacional del mercado de valores del país, destacando especialmente la mejora de su clasificación por parte del proveedor global de índices FTSE Russell, que pasó de "mercado fronterizo" a "mercado emergente secundario".



El evento también crea un canal adicional de conexión entre los participantes del mercado nacional y sus socios de la región, facilitando el intercambio de experiencias sobre el desarrollo del mercado bursátil y de bonos, la financiación verde, los criterios ESG, la transformación digital y la mejora de la clasificación del mercado./.

VNA