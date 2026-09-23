Australia transporta a Sudán del Sur al Hospital de Campaña No. 8 de Vietnam

Hanoi (VNA) - Un avión de transporte militar C-17 de la Real Fuerza Aérea Australiana llegó hoy a Hanoi para trasladar a Sudán del Sur al Hospital de Campaña de Nivel 2 No. 8 de Vietnam, que participará en la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU) en ese país.



El vuelo se produjo un día después de la ceremonia de despedida organizada por el Ministerio de Defensa para la unidad, integrada por 63 militares procedentes de diferentes regiones militares, cuerpos de ejército, hospitales militares, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Vietnam y otras unidades de las Fuerzas Armadas.



El hospital relevará al Hospital de Campaña de Nivel 2 No. 7 en la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), en Bentiu.

Los oficiales y soldados vietnamitas antes de partir hacia Sudán del Sur. (Foto: VNA)



Durante su preparación, todo el personal completó programas de formación política y militar, logística y técnica, medicina de campaña y operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. También recibió formación especializada en inglés y en atención de traumatismos, evacuación médica aérea, prevención y respuesta a la violencia sexual, Derecho Internacional Humanitario y reconocimiento de artefactos explosivos, con la cooperación de socios internacionales.



Al encomendar la misión, el teniente general Le Quang Dao, subjefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam, pidió a la unidad mantener la unidad y el sentido de responsabilidad, cumplir estrictamente la disciplina militar y las normas de la ONU, desempeñar eficazmente sus funciones profesionales y garantizar la seguridad. También la instó a preservar y difundir la imagen del “Soldado del Tío Ho”, contribuyendo a elevar la posición y el prestigio de Vietnam en la escena internacional.



Una vez concluido el relevo, se prevé que el Hospital de Campaña No. 7 regrese a Vietnam el 25 de septiembre, tras completar un año de misión en Sudán del Sur.



Australia continúa así apoyando a Vietnam en el transporte de personal y equipos médicos a Sudán del Sur mediante el C-17 Globemaster III. Desde que Vietnam comenzó a participar en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, el país oceánico ha enviado en varias ocasiones aviones de transporte militar para trasladar a Sudán del Sur a personal y equipos de los hospitales de campaña vietnamitas y repatriar a los efectivos al término de sus misiones.



En julio de 2025, Vietnam y Australia firmaron un plan trienal para implementar el acuerdo de asociación en materia de mantenimiento de la paz.



Tras más de 12 años de participación en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, Vietnam ha enviado a más de 1.600 efectivos del Ejército Popular y cerca de 100 funcionarios y agentes de la Seguridad Pública Popular a diferentes misiones y sedes de la ONU.



A través de la participación de los hospitales de campaña de Nivel 2 y las unidades de ingenieros, las fuerzas vietnamitas de mantenimiento de la paz han demostrado progresivamente su capacidad, profesionalismo y sentido de responsabilidad, cumpliendo las tareas encomendadas./.