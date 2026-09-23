Vietnam propone crear grupos de trabajo contra las estafas transnacionales

Phnom Penh (VNA) - El viceministro de Seguridad Pública de Vietnam Nguyen Van Long propuso hoy en Phnom Penh que cada país establezca un grupo de trabajo especializado para coordinar la verificación, investigación y tratamiento de casos y redes complejas de estafa transnacional.



La propuesta fue formulada durante la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra las Estafas en Línea 2026 (ICCOS-2026), que reúne a delegaciones de 27 países, seis organizaciones internacionales y unos 500 participantes. El evento se celebra los días 23 y 24 de septiembre bajo el tema “Actuar juntos para romper la cadena de estafas y erradicar las estafas en línea”.



En su intervención, Nguyen Van Long afirmó que las estafas en línea constituyen un problema mundial que requiere una respuesta coordinada, no una cuestión exclusiva de ningún país. Combatir esta modalidad delictiva, señaló, no solo permite proteger los bienes y la vida de las personas, sino también garantizar la seguridad, las bases del desarrollo nacional y la seguridad del espacio digital.



Vietnam está aplicando de manera coordinada diversas medidas para prevenir y combatir las estafas en línea. En este sentido, el viceministro propuso centrarse en tres orientaciones: compartir periódicamente experiencias y modelos eficaces de prevención; perfeccionar los marcos jurídicos y reforzar la ciberseguridad; y establecer mecanismos de coordinación rápidos y permanentes entre los organismos competentes.



En particular, planteó crear en cada país un grupo de trabajo especializado para verificar, investigar y tratar casos y redes complejas de estafa transnacional, garantizando un intercambio de información y una coordinación de las investigaciones rápidos y eficaces.



Nguyen Van Long también instó a los países a completar pronto los procedimientos de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia (Convención de Hanoi) y afirmó que Vietnam está dispuesto a cooperar con otros países, organizaciones internacionales y el sector privado para construir un espacio digital seguro y saludable.

Los delegados en la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra las Estafas en Línea 2026. (Foto: VNA)

Por su parte, el primer ministro camboyano, Hun Manet, afirmó que Camboya no se convertirá en un “refugio seguro” para las estafas en línea y se comprometió a aplicar una política de tolerancia cero, centrada en desmantelar las redes criminales y evitar su reactivación.



Al señalar que las redes de estafa se han convertido en complejos ecosistemas delictivos transfronterizos, Hun Manet propuso reforzar los canales de comunicación de respuesta rápida entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, compartir información en tiempo real, coordinar el rastreo de flujos financieros y el bloqueo de activos, así como fortalecer la cooperación con bancos, operadores de telecomunicaciones, plataformas tecnológicas y bolsas de criptomonedas. También destacó la necesidad de proteger a las víctimas y apoyar su repatriación segura.



La representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC-ROSEAP), Delphine Schantz, valoró los esfuerzos de Camboya, pero consideró necesario intensificar las acciones a nivel nacional, regional e internacional.



Según Schantz, las pérdidas causadas por las estafas en Asia Oriental, el Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda ascienden actualmente a unos 114 mil millones de dólares al año y continúan aumentando. Instó a los países a mejorar el conocimiento común sobre las tendencias de este tipo de delincuencia, reforzar las capacidades de aplicación de la ley y el intercambio de información y promover la participación del sector privado, especialmente de las empresas de tecnología financiera y las plataformas de redes sociales, en la prevención y el rastreo de los flujos financieros ilícitos.



ICCOS-2026 se centra en debatir medidas para combatir las estafas en línea a nivel regional y mundial, analizar el papel de la tecnología en la prevención de la delincuencia, fortalecer la resiliencia del ciberespacio y promover la cooperación internacional contra este tipo de delito transnacional./.