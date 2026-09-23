Exportaciones frutícolas de Vietnam se acercan a meta de 10 mil millones de dólares

Hanoi (VNA) - Las exportaciones de frutas y verduras de Vietnam están en pleno auge al lograr un capital de más de 5,8 mil millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026, acercándose así al objetivo anual previsto de 10 mil millones de dólares.



Para acelerar el ritmo durante el cierre del año, además de garantizar el suministro, la calidad y el acceso al mercado, el cumplimiento de los requisitos y procedimientos de exportación desempeña un papel decisivo.



Dang Phuc Nguyen, secretario general de la Asociación de Frutas y Verduras de Vietnam, informó que el valor de las ventas de dichos rubros al extranjero ha registrado un avance significativo al superar por primera vez los mil millones de dólares durante dos meses consecutivos.



En concreto, el valor de las exportaciones en agosto alcanzó aproximadamente 1.090 millones de dólares, un aumento interanual de 14,6%, mientras el de julio llegó a casi 1.070 millones de dólares. El durián siguió contribuyendo de manera significativa a este incremento del valor total de las exportaciones.



Según el Departamento de Aduanas, las exportaciones de durián en los primeros siete meses de 2026 fueron de alrededor de 1.770 millones de dólares, lo que representó una subida del 47,1%.



Por su parte, el coco ha tenido también un desempeño brillante. El volumen de las ventas de ese producto al exterior consiguió los 367,4 millones de dólares en la etapa entre enero a julio, un crecimiento interanual del 20%, superando a la fruta del dragón y al mango para convertirse en el segundo rubro de exportación más importante por valor.



De acuerdo con la Asociación de Frutas y Verduras de Vietnam, septiembre y octubre siguen siendo meses óptimos para la cosecha de muchas frutas, mientras que la demanda de importación en China, otros mercados asiáticos y la Unión Europea suele aumentar en el cuarto trimestre para satisfacer las necesidades durante las temporadas festivas y el Nuevo Año.



Para los mercados con normativas estrictas sobre las zonas de cultivo y las instalaciones de empaquetado como China, los sistemas de códigos constituyen un elemento fundamental de la capacidad exportadora; esto hace necesario acelerar la emisión y aprobación de dichos códigos, con vistas a ampliar la capacidad oficial de suministro.



En los mercados de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, las empresas deben gestionar eficazmente las cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y las normas fitosanitarias. Otro desafío que enfrentan las exportaciones de frutas y verduras frescas se refiere a la necesidad de reducir los tiempos de tránsito para mantener una calidad constante y mejorar la competitividad, entre otros aspectos./.

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