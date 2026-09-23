Vietnam impulsa industria de fondos tras mejorar la clasificación de su mercado bursátil

Hanoi (VNA) - La mejora de la clasificación del mercado bursátil vietnamita a mercado emergente secundario abre nuevas oportunidades para desarrollar la industria de fondos y atraer flujos de capital de medio y largo plazo, afirmó Vu Thi Chan Phuong, presidenta de la Comisión Estatal de Valores.



La declaración se produjo durante el programa de los Premios del Fondo de Inversión en Valores de Vietnam 2026 (VFA 2026), celebrado la víspera en Hanoi bajo el tema “La industria de fondos en la nueva era: desbloquear los flujos de capital para un crecimiento elevado y sostenible”, con auspicio del Ministerio de Finanzas y la Comisión Estatal de Valores.



En el evento, Chan Phuong destacó que la nueva clasificación, otorgada por el proveedor global de índices FTSE Russell, genera oportunidades para el mercado y la industria de fondos, pero también exige elevar la calidad y profesionalismo de las instituciones de inversión.



Los fondos abiertos y los fondos cotizados en bolsa (ETF) representan actualmente alrededor del 80% del valor total de los activos netos, gracias a su liquidez, flexibilidad en la asignación de carteras y transparencia. Su desarrollo ha contribuido a diversificar los productos y ampliar las opciones de inversión.



Según Chan Phuong, en la nueva etapa la industria debe centrarse no solo en aumentar los activos bajo gestión, sino también en mejorar la calidad de los flujos de capital, la capacidad de gestión y su contribución al desarrollo del mercado financiero y la economía.



Este proceso debe vincularse con la reestructuración de la base de inversores, la mejora de la calidad del mercado y el fortalecimiento de la capacidad para movilizar y asignar recursos financieros a medio y largo plazo. En un contexto de búsqueda de un crecimiento elevado y sostenible, desarrollo de infraestructuras, ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y economía verde, Vietnam necesita no solo movilizar más capital, sino también utilizarlo de forma más eficiente y sostenible.



La Comisión Estatal de Valores continuará perfeccionando las normas sobre las sociedades gestoras de fondos, los fondos de inversión, los agentes de distribución y los proveedores de servicios, además de facilitar el desarrollo de diversos tipos de fondos y productos adaptados a las necesidades de ahorro e inversión a largo plazo.



La entidad también coordinará con el Ministerio de Finanzas y los participantes del mercado la aplicación de los objetivos establecidos en la Decisión N.º 1413/QD-TTg sobre la reforma integral del mercado financiero y la Decisión N.º 3168/QD-BTC sobre la reestructuración de la base de inversores y el desarrollo de la industria de fondos de inversión en valores.



En materia de integración internacional, la mejora de la clasificación facilitará un acceso más amplio y profundo del mercado bursátil vietnamita a los flujos de capital internacionales. Según FTSE Russell, la incorporación a la Serie de Índices Globales de Acciones FTSE (FTSE Global Equity Index Series -FTSE GEIS) se realizará en cuatro fases, de septiembre de 2026 a septiembre de 2027.



Vietnam busca no solo atraer flujos vinculados a los índices, sino también captar gradualmente inversiones activas y de largo plazo de fondos, sociedades gestoras de activos y grandes instituciones financieras internacionales.



Para ello, la industria deberá elevar su capacidad de gestión conforme a las normas internacionales, conectar con centros financieros y grandes gestoras de activos, desarrollar productos adecuados para inversores internacionales y reforzar la gestión de carteras de gran escala, así como la transparencia, la gobernanza y la gestión de riesgos.



La Comisión Estatal de Valores coordinará asimismo la ampliación del acceso al mercado, el mantenimiento de los criterios para mejorar la clasificación, el diálogo con inversores internacionales y la creación de condiciones favorables para una mayor participación de instituciones financieras extranjeras.



Por su parte, Nguyen Son, presidente del Consejo de Miembros de la Corporación de Depósito y Compensación de Valores de Vietnam (VSDC), expresó su confianza en que VFA se convierta en un foro anual de la industria de fondos de Vietnam para compartir normas y buenas prácticas y debatir los principales asuntos del sector./.

VNA