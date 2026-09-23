Petrolimex y Sun Group firman acuerdo de cooperación estratégica de cara a APEC 2027

Hanoi (VNA) – El Grupo Nacional de Petróleo de Vietnam (Petrolimex) y Sun Group firmaron un acuerdo de cooperación estratégica que establece un marco para aunar recursos en los ámbitos de la energía, la petroquímica, la infraestructura de energía verde, las finanzas, la banca, los seguros, el comercio, los servicios y otras iniciativas conjuntas.



Petrolimex también suscribió un acuerdo independiente de cooperación estratégica con el Banco Comercial Nacional Ciudadano (NCB) en los ámbitos financiero y bancario, mientras que Petrolimex Aviation y Sun PhuQuoc Airways firmaron un memorando de entendimiento para ampliar su colaboración en el suministro de combustible de aviación.



El acuerdo entre Petrolimex y Sun Group se centra en tres áreas principales: el desarrollo de una cadena integrada de suministro energético que abarque petróleo, productos petroquímicos, gas, combustible de aviación e infraestructura de energía verde; la optimización del valor mediante la cooperación en finanzas, banca y seguros; y la creación de un ecosistema compartido de clientes que integre servicios, comercio y pagos, aprovechando las respectivas marcas y plataformas digitales de ambas partes.



En el sector energético, Petrolimex y sus empresas afiliadas estudiarán acuerdos de suministro estables y a largo plazo para respaldar la inversión, construcción y operación de los proyectos de Sun Group. Ambas partes también explorarán mecanismos para que sus clientes, socios y empleados puedan utilizar productos y servicios de los respectivos ecosistemas.



En materia de energía verde, ambos grupos prevén estudiar soluciones de eficiencia energética, estaciones de carga para vehículos eléctricos, sistemas solares en tejados e instalaciones energéticas integradas en los emplazamientos de los proyectos de Sun Group. Phu Quoc será el primer lugar donde se pondrán en marcha modelos piloto.



Cabe destacar que Petrolimex y Sun Group acordaron ampliar su cooperación a nivel corporativo en el ámbito del combustible de aviación sostenible (SAF), así como estudiar conjuntamente medidas para reducir las emisiones y promover la transición energética del sector aéreo.



Esta colaboración se basa en los principios de participación voluntaria, igualdad y beneficio mutuo, de acuerdo con las necesidades y capacidades de cada parte. Los proyectos específicos serán evaluados caso por caso, teniendo en cuenta las condiciones comerciales, los requisitos legales y los procedimientos de aprobación de cada entidad.



En el marco de esta alianza, Sun PhuQuoc Airways y Petrolimex Aviation continuarán ampliando su cooperación en el suministro de combustible de aviación y estudiarán el desarrollo de infraestructura de abastecimiento de combustible en los aeropuertos, con el objetivo de convertir la cooperación general entre Petrolimex y Sun Group en proyectos concretos.



En virtud del acuerdo entre Petrolimex y NCB, el banco ofrecerá soluciones financieras destinadas a optimizar la eficiencia del capital y el flujo de caja, así como productos bancarios en condiciones preferentes, incluidos beneficios exclusivos a través del ecosistema Sun Group-NCB-Visa.



NCB se ha comprometido a dar prioridad a la asignación de capital y a las soluciones crediticias para los proyectos del sector petrolero gestionados por Petrolimex y sus empresas asociadas en colaboración con Sun Group. Se espera que esta iniciativa contribuya a respaldar los proyectos de ambas partes y a generar valor en todo el ecosistema Sun Group-NCB-Petrolimex.



Phu Quoc figura entre las zonas prioritarias para la cooperación entre Petrolimex y Sun Group, comenzando por el suministro energético, el combustible de aviación, la infraestructura de energía verde y los servicios de apoyo al turismo y la aviación.



Esta alianza se produce mientras Vietnam se prepara para acoger el foro APEC 2027, con Phu Quoc designada como sede de la Semana de Líderes Económicos de APEC. Se prevé que la red de suministro, distribución y logística de Petrolimex, combinada con el ecosistema de infraestructura, aviación, turismo y servicios de Sun Group, aporte recursos adicionales a los preparativos y las operaciones en la zona.



Según ambos grupos, se estudiarán modelos de cooperación eficaces para extender esta alianza a otras zonas adecuadas, especialmente en los ámbitos de la energía, la aviación, el turismo, los servicios y la transición ecológica./.

VNA