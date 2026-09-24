Vietnam Report da a conocer las empresas de mayor prestigio del sector de alimentos y bebidas en 2026

Hanoi (VNA) - Vietnam Report publicó la lista de las 10 y cinco empresas de mayor prestigio en el sector de alimentos y bebidas (F&B) del país indochino en 2026. La ceremonia de reconocimiento se celebrará en octubre venidero en Hanoi.



La clasificación incluye empresas de los sectores de productos lácteos, confitería y alimentos nutricionales, así como azúcar, salsas y condimentos. Entre las más destacadas figuran Vinamilk, TH Milk, Nutifood, Orion Vina, Mondelez Kinh Do Vietnam, Masan, Thanh Thanh Cong - Bien Hoa y Duong Quang Ngai.



Según Vietnam Report, la clasificación se basa en tres criterios principales: capacidad financiera reflejada en los informes financieros más recientes, prestigio en los medios de comunicación mediante el método de codificación de contenidos y resultados de encuestas realizadas a empresas, consumidores y otras partes interesadas, actualizadas hasta agosto de 2026.



El director general de Vietnam Report, Vu Dang Vinh, señaló que el mercado vietnamita de alimentos y bebidas continúa expandiéndose, aunque de forma más selectiva y diferenciada.



En 2025, el índice de producción industrial (IIP) aumentó un 9,2 por ciento, mientras que la producción y procesamiento de alimentos y elaboración de bebidas crecieron un 11% y un 4,5%, respectivamente. En los primeros seis meses de 2026, estos indicadores aumentaron un 10,8%, un 11,1% y un 5,4% interanual en cada caso.



El poder adquisitivo interno también mejoró. Las ventas minoristas de bienes y los ingresos por servicios de consumo alcanzaron unos 266 mil millones de dólares en 2025 y 150 mil millones en el primer semestre de 2026, un 12,9% más que en el mismo período de 2025.



Sin embargo, las empresas siguen afrontando presiones por el aumento de los costos, los precios de las materias primas y una competencia más intensa. Según una encuesta de Vietnam Report, los consumidores prestan especial atención al origen y la calidad de los productos, así como a su seguridad para la salud, lo que eleva las exigencias de transparencia y trazabilidad.



Casi la mitad de las empresas de alimentos registraron un crecimiento de sus ingresos, aunque la evolución de los beneficios mostró una mayor diferenciación. En el sector de bebidas, tanto los ingresos como los beneficios mejoraron claramente en los primeros seis meses de 2026.



En materia de trazabilidad, Vu Dang Vinh destacó que los consumidores exigen mayor transparencia sobre el origen, las materias primas y los procesos de producción, así como la posibilidad de consultar fácilmente la información mediante códigos QR.



Desde el 1 de julio de 2026 está en vigor la Circular N. 31/2026/TT-BCT del Ministerio de Industria y Comercio sobre la trazabilidad de los alimentos bajo su gestión.



Según el Portal de Trazabilidad de Origen y Procedencia del Ministerio de Industria y Comercio, el sistema registra actualmente unos 1,94 millones de productos y mercancías identificados, más de cinco mil 443 productos declarados por cadena y alrededor de 1,07 millones de consultas. No obstante, persisten dificultades como la fragmentación de los sistemas, la falta de estandarización de los datos y la limitada interoperabilidad./.

VNA