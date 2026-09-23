Vietnam impulsa la diplomacia marítima en el Sudeste Asiático

Hanoi (VNA) - La Academia Diplomática de Vietnam, la Fundación Konrad Adenauer (KAS) de Alemania y la Embajada de Estados Unidos en Hanoi inauguraron hoy en esta capital el proyecto de investigación “Preservar los valores comunes globales: Impulsar la diplomacia marítima en el Sudeste Asiático”, junto con su primera serie de actividades sobre “Conectividad marítima en el Sudeste Asiático: puertos, transporte marítimo, cables submarinos e IA”.



Ejecutado conjuntamente por la Academia Diplomática y KAS Vietnam, con apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su embajada en Hanoi, el proyecto contempla tres componentes —formación, diálogos e investigación— y cuatro grupos de actividades durante un año. Su objetivo es fortalecer la cooperación marítima regional y contribuir a un espacio marítimo de paz, estabilidad y cooperación.



El proyecto busca mejorar las capacidades de académicos y expertos de Vietnam y otros países del Sudeste Asiático en conectividad, gobernanza y análisis marítimos, promover investigaciones conjuntas y proponer soluciones de cooperación. Sus tres áreas principales son la protección del medio marino, la conciencia sobre el espacio marítimo y la conectividad marítima.



La iniciativa se desarrolla en el contexto de los esfuerzos de Vietnam por construir y desarrollar una nación marítima fuerte, de conformidad con la Resolución 20-NQ/TW de 2026, aprobada en el tercer pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato. El documento considera el mar un espacio vital y de desarrollo de especial importancia y destaca la necesidad de promover una economía marítima sostenible, proteger el medio ambiente y los recursos marinos, garantizar la defensa y la seguridad y reforzar la cooperación internacional.



En la ceremonia inaugural, el director de la Academia Diplomática, Nguyen Hung Son, afirmó que la participación de Vietnam forma parte de los esfuerzos para fortalecer las capacidades de gobernanza marítima y cooperar con sus socios en defensa de la Carta de las Naciones Unidas (ONU), la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982 y la solución pacífica de las controversias.



Según Nguyen Hung Son, conectar la investigación, las políticas y las experiencias prácticas de los países de la región puede contribuir a la paz, el desarrollo sostenible y una mayor capacidad regional de respuesta.



La primera serie de actividades incluyó un programa de fortalecimiento de capacidades y un diálogo restringido sobre conectividad marítima. Cerca de 50 participantes de ministerios, organismos, localidades, institutos de investigación y empresas vietnamitas participaron en el curso, junto con expertos de India, Corea del Sur, Israel y Estados Unidos.



Durante dos días, los participantes abordarán las nuevas tendencias en desarrollo portuario, transporte marítimo, cables submarinos y aplicación de la inteligencia artificial, así como sus implicaciones para la seguridad y el desarrollo marítimo sostenible. Posteriormente, un grupo de investigadores mantendrá un diálogo para analizar los desafíos del sector marítimo regional, identificar obstáculos y proponer soluciones para mejorar la conectividad mediante puertos, transporte marítimo e infraestructuras esenciales.



El representante de KAS en Vietnam, Lewe Paul, destacó que el proyecto abre un nuevo capítulo en la cooperación entre KAS y la Academia Diplomática, mediante un mecanismo trilateral con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Señaló que la diplomacia marítima busca crear mecanismos de diálogo para gestionar las diferencias de forma pacífica y responsable, y que el proyecto contribuirá a formar una nueva generación de expertos, conectar perspectivas nacionales y convertir los resultados de la investigación en recomendaciones prácticas.



Por su parte, la embajadora de Estados Unidos en Vietnam, Jennifer Wicks, afirmó que mantener la estabilidad y garantizar la seguridad marítima constituye una cuestión clave ante los desafíos que afrontan los países de la región en la gestión de sus zonas marítimas, incluida la delincuencia transnacional y la pesca ilegal.



Según la embajadora, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) desempeñará un papel central. Recordó que el secretario de Estado, Marco Rubio, reafirmó en julio de 2026 el compromiso de Estados Unidos con la agrupación y expresó el deseo de su país de seguir fortaleciendo esta asociación y sus vínculos con los Estados miembros.



La primera serie de actividades marca el inicio del proyecto, que continuará con investigaciones, programas de formación y diálogos sobre políticas, con el objetivo de fortalecer las capacidades marítimas de Vietnam y la región, promover la cooperación internacional y contribuir a construir Vietnam como una nación marítima fuerte, sostenible e integrada internacionalmente./.

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