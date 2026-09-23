Vietnam acoge con satisfacción las iniciativas de paz de la UNAOC

Nueva York (VNA) - Como miembro responsable y activo de la comunidad internacional, Vietnam acoge con satisfacción las iniciativas de paz y encomendará a los organismos competentes el estudio de la propuesta de la Alianza de Civilizaciones de las Nacionas Unidas (UNAOC, en inglés), afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, al reunirse con Miguel Ángel Moratinos, secretario general adjunto de las Naciones Unidas (ONU) y alto representante para la UNAOC.



Durante la cita, desarrollada el 22 de septiembre (hora local) en Nueva York en el marco de la semana de alto nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el canciller vietnamita reiteró que, como país cuya historia y tradición están estrechamente vinculadas a la aspiración de paz, Vietnam valora los esfuerzos de la ONU en general y de la UNAOC en particular para promover el diálogo y el respeto mutuo, fortalecer la solidaridad y resolver las diferencias por medios pacíficos.



Destacó que Vietnam está entrando en una nueva era de desarrollo, al tiempo que mantiene una política exterior basada en la independencia, la autodeterminación y el fortalecimiento de sus propias capacidades.



Por su parte, Moratinos destacó las contribuciones responsables de Vietnam como miembro del Grupo de Amigos de la UNAOC.



Señaló que la UNAOC continúa impulsando programas prácticos centrados en cuatro pilares fundamentales: juventud, educación, medios de comunicación y migración.



Asimismo, presentó una nueva iniciativa titulada “Llamamiento a la paz, el fin de las guerras y el respeto del derecho internacional”, destinada a promover un diálogo sustantivo y sincero, y expresó su esperanza de que Vietnam considere la posibilidad de acoger una conferencia de la UNAOC el próximo año./.

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