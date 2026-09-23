Máximo dirigente vietnamita se reúne con líderes de Timor-Leste, Suiza y Finlandia en Nueva York

Nueva York (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, sostuvo el 22 de septiembre (hora local) reuniones con los presidentes de Timor Leste, José Ramos-Horta; de Suiza, Guy Parmelin; y de Finlandia, Alexander Stubb, en esta ciudad.



Estos encuentros formaron parte de su viaje de trabajo para asistir al Debate General de alto nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y llevar a cabo actividades bilaterales en Estados Unidos.



Durante la reunión con el máximo dirigente de Vietnam, el presidente de Timor Leste, José Ramos-Horta, elogió el desarrollo positivo de las relaciones entre ambos países, señalando que la confianza política mutua se ha seguido fortaleciendo a la par de la cooperación en diversos ámbitos.



Expresó su admiración por el desarrollo rápido y sostenible de Vietnam, afirmando que la trayectoria de desarrollo del país ha sido una gran fuente de inspiración para Timor Leste.



Ramos-Horta también agradeció a Vietnam por su apoyo continuo y su colaboración con Timor Leste en sus esfuerzos de desarrollo e integración regional e internacional, y acordó impulsar aún más una cooperación bilateral cada vez más sustantiva y eficaz.



Como paso inmediato, ambas partes celebrarán la primera reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Bilateral para discutir en detalle los planes y áreas de colaboración, incluidas aquellas en las que Vietnam podría apoyar a Timor Leste para fortalecer la autosuficiencia económica, desarrollar el sector privado, mejorar las instituciones y desarrollar la infraestructura.



El secretario general del Partido y presidente To Lam afirmó que Vietnam siempre otorga gran importancia a la amistad y la cooperación multifacética con Timor Leste, y desea fortalecerlas aún más. Valoró positivamente los resultados de la visita oficial a Vietnam y la participación en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN por parte del Primer Ministro de Timor Leste el pasado mes de junio.



El máximo dirigente vietnamita propuso que ambas partes continúen coordinándose estrechamente e implementando de manera efectiva los acuerdos de alto nivel y los consensos alcanzados, incrementen el intercambio de delegaciones y los contactos a todos los niveles, y generen un nuevo impulso para la cooperación bilateral.



Asimismo, abogó por promover una cooperación sustantiva en ámbitos como la economía, el comercio, la inversión, la agricultura, las telecomunicaciones, la educación y la formación, así como los intercambios entre pueblos.



Vietnam está dispuesto a seguir compartiendo su experiencia y apoyando a Timor Leste en el fortalecimiento de su papel como miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), su futura presidencia de la agrupación en 2029 y su integración regional cada vez más efectiva, subrayó.



Ambas partes acordaron reforzar las consultas, la coordinación y el apoyo mutuo en el marco de la ASEAN, las ONU y otros foros regionales e internacionales, contribuyendo al mismo tiempo a consolidar la solidaridad y la centralidad de la ASEAN, promover el multilateralismo, defender el derecho internacional y mantener la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región.



Dado que ambos países celebrarán el 25.º aniversario de sus relaciones diplomáticas en 2027, los dos líderes acordaron coordinarse estrechamente para organizar actividades conmemorativas y, simultáneamente, impulsar una cooperación sustantiva en los ámbitos de economía, comercio, inversión, agricultura, telecomunicaciones, educación y formación, así como en los intercambios entre pueblos.



Durante el encuentro, el máximo dirigente de Vietnam y el presidente suizo, Guy Parmelin, expresaron su satisfacción por los avances positivos registrados en las relaciones bilaterales en los últimos años.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, y el presidente suizo, Guy Parmelin. (Fuente: VNA)

El mandatario suizo manifestó su interés por los objetivos y orientaciones de desarrollo de Vietnam para el próximo periodo. Destacó que su próxima visita a Vietnam sería de gran importancia, ya que contribuiría a fortalecer aún más los vínculos bilaterales con motivo del 55.º aniversario de las relaciones diplomáticas. Asimismo, expresó el deseo de Suiza de convertirse en un socio económico y comercial clave para Vietnam, acorde con el potencial de ambos países.



Propuso que ambas partes pongan en marcha cuanto antes proyectos conjuntos de investigación y cooperación en sectores como la agricultura, la biotecnología, la energía verde y la economía digital.



Por su parte, el secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, afirmó que está instruyendo a los organismos vietnamitas competentes para que realicen los preparativos minuciosos necesarios para la próxima visita del presidente suizo.



Propuso que Suiza fomente y facilite una mayor inversión de empresas suizas en Vietnam, especialmente en sectores donde Suiza posee fortalezas, como las finanzas y la banca, la industria manufacturera, la industria farmacéutica y la innovación.



Asimismo, instó a Suiza a compartir su experiencia y a apoyar a Vietnam en ámbitos como la tecnología financiera (fintech), el desarrollo de un centro financiero internacional, las finanzas digitales, la tecnología *blockchain* y la formación de recursos humanos altamente cualificados en el sector tecnológico.



Durante la reunión, ambos líderes subrayaron la necesidad de implementar eficazmente el marco de Asociación Integral mediante proyectos de cooperación específicos, aprovechar el potencial de colaboración económica y fomentar el comercio y la inversión, con el objetivo de elevar el volumen del comercio bilateral a más de 2.000 millones de dólares para el año 2030.



Acordaron fortalecer las consultas, la coordinación y el apoyo mutuo en los foros multilaterales.



En su encuentro con el máximo dirigente de Vietnam, el presidente finés, Alexander Stubb, elogió los logros de Vietnam en materia de desarrollo socioeconómico y afirmó que Finlandia concede gran importancia a sus relaciones con el país asiático, destacando los resultados positivos obtenidos desde que ambos establecieron su Asociación Estratégica.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, y el presidente finés, Alexander Stubb. (Fuente: VNA)

Señaló que ambas partes están adoptando activamente medidas concretas para implementar los resultados de la visita del secretario general del Partido, To Lam, a Finlandia en octubre de 2025.



De cara al futuro, el presidente expresó su deseo de que ambas partes continúen promoviendo la cooperación en áreas de interés mutuo, especialmente en economía, comercio, alta tecnología, transformación digital, 5G/6G, inteligencia artificial, semiconductores, satélites de observación terrestre, energías limpias, ciencia y tecnología, educación, atracción de recursos humanos cualificados, intercambios entre pueblos y desarrollo sostenible.



El secretario general del Partido y presidente To Lam afirmó que, a lo largo de más de 50 años de asociación, la amistad tradicional y la cooperación multifacética entre Vietnam y Finlandia han sido cultivadas, mantenidas y desarrolladas con esmero por generaciones de líderes y ciudadanos de ambos países.



Reafirmó que Vietnam otorga gran importancia a esta relación y desea colaborar con Finlandia para seguir profundizando la Asociación Estratégica de manera sustantiva y eficaz.



Propuso que ambas partes mantengan intercambios y contactos a todos los niveles, aprovechen eficazmente los mecanismos de cooperación existentes y fomenten la colaboración en diversos ámbitos, en particular el comercio, la ciencia y la tecnología, la innovación, la energía, la transformación digital, la tecnología satelital, la ciberseguridad, el tratamiento de aguas residuales y la infraestructura verde.



Asimismo, abogó por fortalecer la cooperación educativa bajo un modelo que vincule al Estado, a las instituciones educativas y a las empresas.



En cuanto al comercio, señaló que el volumen actual de intercambio bilateral, cifrado en 200 millones de dólares, es destacable pero aún no refleja el pleno potencial de ambas partes, por lo que es necesario impulsarlo con mayor fuerza en el próximo periodo. Con el fin de impulsar aún más las relaciones bilaterales, ambos líderes acordaron mantener una estrecha coordinación, aprovechar mejor el potencial y las fortalezas de cada país, consolidar los vínculos entre empresas, institutos de investigación, universidades y centros de innovación, así como reforzar la coordinación en foros multilaterales, incluido el apoyo mutuo en la ONU y en organizaciones internacionales./.