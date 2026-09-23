Máximo dirigente vietnamita visita y trabaja con grupo farmacéutico Pfizer en EE.UU.

Nueva York (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, junto con una delegación de alto nivel, visitó y mantuvo una sesión de trabajo con el grupo farmacéutico Pfizer el 22 de septiembre (hora local) en Nueva York, en el marco de su viaje de trabajo a Estados Unidos para asistir al Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y realizar diversas actividades bilaterales.



Durante la reunión, el máximo dirigente presenció la ceremonia de entrega de los documentos de cooperación entre Pfizer y la Sociedad Anónima de Vacunas de Vietnam (VNVC) para fortalecer la capacidad de vacunación y prevención de enfermedades en el país indochino.



Pfizer y VNVC expresaron su voluntad de compartir sus conocimientos especializados, capacidades y recursos para apoyar las prioridades sanitarias de Vietnam; explorar oportunidades de cooperación para promover la vacunación y reforzar la capacidad de preparación y respuesta del sistema de salud pública, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos sanitarios a largo plazo del país.



Ambas partes destacaron su satisfacción por la relación de cooperación de larga data en torno al objetivo común de contribuir a proteger y mejorar la salud y la calidad de vida de la población vietnamita, y manifestaron su disposición a continuar intercambiando y explorando nuevas oportunidades de colaboración para proteger y mejorar la salud de los ciudadanos.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, presencia la firma de un acuerdo de cooperación entre VNVC y Pfizer. (Fuente: VNA)





La visita de trabajo de To Lam a Pfizer en Nueva York, así como su presencia en la ceremonia de entrega de los documentos de cooperación entre el conglomerado farmacéutico y VNVC, pusieron de relieve el importante papel del sector sanitario privado en el acompañamiento al Gobierno para impulsar y consolidar el desarrollo de la sanidad en Vietnam.



Con anterioridad, en marzo de 2025, en presencia de representantes del Ministerio de Salud de Vietnam y del Cónsul General de Estados Unidos en Ciudad Ho Chi Minh, VNVC firmó un memorando de cooperación con Pfizer para compartir conocimientos y desarrollar capacidades en el ámbito de la producción de vacunas de alta calidad.



En virtud del acuerdo, Pfizer apoyará a VNVC en el fortalecimiento de sus conocimientos para construir en Vietnam una planta de producción de vacunas conforme a los estándares internacionales, con miras a fabricar vacunas en el país, satisfacer la demanda interna y avanzar gradualmente hacia su integración en las cadenas mundiales de suministro.



Paralelamente a la cooperación con Pfizer, VNVC está ampliando sus alianzas con grandes grupos farmacéuticos internacionales con el objetivo de fortalecer la capacidad de producción de vacunas de nueva generación en Vietnam./.