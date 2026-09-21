IA e innovación tecnológica ayudan a mejorar calidad de atención sanitaria en Vietnam

Hanoi (VNA) - Las localidades y establecimientos de salud de Vietnam continúan implementando diversas soluciones para acercar los servicios médicos a la población, mejorar la capacidad profesional y dominar gradualmente las técnicas y tecnologías modernas, en aras de un sistema sanitario proactivo y moderno, en virtud de la Resolución 72-NQ/TW del Buró Político.



Ampliar los chequeos médicos y prevenir enfermedades de forma proactiva



En la provincia de Ca Mau, situada en el extremo sur del país, el Comité Popular de la comuna de Hoa Binh, en coordinación con el Departamento de Salud provincial y el Hospital Le Van Thinh de Ciudad Ho Chi Minh, puso en marcha el 15 de septiembre la quinta fase de una campaña destinada a completar los objetivos de revisiones médicas y pruebas de detección en un plazo de 45 días.



Los residentes se sometieron a revisiones médicas generales, mediciones de presión arterial, pruebas de glucosa en sangre y exámenes de detección de enfermedades no transmisibles. Asimismo, recibieron asesoramiento sobre nutrición y estilos de vida saludables para ayudar a prevenir enfermedades e identificar posibles riesgos para la salud en una etapa temprana.



A través de las cuatro primeras fases de la campaña, más de 1,61 millones de personas, aproximadamente el 75% de la población de la provincia, se habían sometido a exámenes de salud gratuitos.



En Ciudad Ho Chi Minh, la comuna de Thanh An se convirtió en la primera localidad en completar las revisiones médicas y las pruebas de detección para sus 2.950 residentes.



Los datos de salud de los residentes fueron incorporados a las historias clínicas electrónicas, lo que permite al centro médico local seguir supervisando a las personas con riesgos para la salud y enfermedades crónicas, así como derivarlas a hospitales cuando requieren tratamiento especializado.



Implementación de técnicas médicas avanzadas en hospitales provinciales



Con el fin de fortalecer la capacidad de diagnóstico y tratamiento, desarrollar los recursos humanos y modernizar el sistema sanitario local, el Departamento de Salud de la provincia sureña de Vinh Long firmó el 15 de septiembre un memorando de entendimiento sobre cooperación con la Universidad de Medicina y Farmacia de Ciudad Ho Chi Minh.



La colaboración se centra en cuatro áreas clave: formación de recursos humanos; transferencia tecnológica y apoyo profesional; transformación digital y atención sanitaria inteligente; e investigación científica e innovación.



Vinh Long aspira a dominar gradualmente técnicas, procedimientos y tecnologías médicas avanzadas, al tiempo que forma equipos de especialistas sostenibles capaces de ofrecer atención de alta calidad a nivel local.



Integración de inteligencia artificial y actualización de tecnologías médicas



El 17 de septiembre, el Hospital Central de Hue celebró en la ciudad central homónima la Conferencia Nacional de Cirugía y Cirugía Endoscópica 2026, centrada en la integración de la inteligencia artificial (IA) en el desarrollo de la cirugía endoscópica, con la participación de más de 700 delegados.



Para la conferencia se seleccionaron más de 260 ponencias que abarcaron temas como la cirugía robótica, la toma de decisiones clínicas asistida por IA, el análisis de literatura médica y la navegación quirúrgica. Otros temas incluyeron el modelado e impresión en 3D para la planificación quirúrgica, así como técnicas avanzadas en cirugía gastrointestinal, hepatobiliar y pancreática, cirugía colorrectal, urología, obstetricia y ginecología, ortopedia y oncología.



En la ciudad de Can Tho, la Asociación de Gastroenterología de Vietnam y el Hospital Hoan My Cuu Long organizaron una conferencia el 17 de septiembre para actualizar conocimientos y compartir experiencias sobre los últimos avances en endoscopia gastrointestinal y el diagnóstico y tratamiento de enfermedades digestivas y hepatobiliopancreáticas.



Asimismo, se está reforzando la inversión en instalaciones y equipos especializados en el delta del Mekong. El Hospital Hoan My Cuu Long inauguró su Centro de Gastroenterología y Endoscopia el 11 de agosto de 2026, tras una inversión de más de 57 mil millones de dongs (2,16 millones de dólares) en infraestructura, equipamiento y sistemas de endoscopia.



Por otra parte, la 29.ª Conferencia sobre Bioquímica Médica del Norte de Vietnam, celebrada en Quang Ninh el 18 de septiembre, se centró en líneas de investigación con alta aplicación práctica, entre ellas el uso de la IA y el aprendizaje automático para predecir resultados de pruebas de laboratorio, así como algoritmos y biomarcadores para la estratificación del riesgo y el diagnóstico no invasivo de la fibrosis hepática.



Desde los cambios en los enfoques de prestación de servicios sanitarios hasta los avances en la capacidad profesional y la tecnología, estas actividades sientan las bases de un sistema de salud moderno y centrado en las personas.



De este modo, los objetivos de la Resolución 72-NQ/TW del Buró Político se traducen en acciones concretas, con el fin de garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a servicios de salud mejores y más accesibles./.

VNA