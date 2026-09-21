Ciudad Ho Chi Minh supera los cinco millones de personas sometidas a chequeos médicos

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Más de cinco millones de personas en Ciudad Ho Chi Minh se han sometido a chequeos médicos y pruebas de detección, informó el Departamento municipal de Salud.



Hasta las 09:00 de hoy, 5.018.955 personas habían sido examinadas, mientras 49 de las 168 comunas y barrios alcanzaron una cobertura igual o superior al 50%.



Los niños y estudiantes presentan la mayor cobertura, con más de dos millones de personas examinadas, equivalente al 77,1%. En total, 132 localidades, el 78,6%, han alcanzado una cobertura de al menos el 30%; 24 superan el 60% y nueve el 70%.



Thanh An registra la cobertura más alta, con el 100%, seguida de Phuoc Thang (96,9%), Long Phuoc (83,2%), Vinh Loc (82,5%), An Nhon Tay (79,5%) y An Thoi Dong (73,2%).



En cuanto a los expedientes de chequeos periódicos, Thanh An alcanza el 98,5%, Phuoc Thang el 93,5% y Vinh Loc el 80%.



Sin embargo, 36 localidades todavía presentan una cobertura inferior al 30%. El Departamento de Salud pidió revisar los grupos de población que aún no han sido examinados, identificar las causas y adoptar medidas adaptadas a cada zona.



En la próxima etapa, la ciudad mantendrá los chequeos para niños y estudiantes y acelerará los destinados a universitarios y trabajadores. Actualmente, la cobertura entre estos últimos se sitúa en el 18,5%, mientras que entre los universitarios apenas supera el 13%.



Las autoridades locales deberán coordinarse con universidades, centros de formación profesional, empresas y establecimientos sanitarios para elaborar listas de personas pendientes, establecer calendarios y organizar campañas directamente en centros educativos y empresas, facilitando su participación.



Paralelamente, el Departamento de Salud está evaluando la calidad de los chequeos en los centros sanitarios y corregirá las deficiencias detectadas, al tiempo que difundirá los modelos eficaces.



También pidió mejorar la calidad profesional, completar los resultados en los expedientes médicos electrónicos y depurar los datos para garantizar que las cifras registradas reflejen con precisión el número real de personas examinadas.



El Departamento de Salud subrayó que los chequeos deben realizarse de manera efectiva y dirigirse a los beneficiarios correspondientes, evitando formalismos y la búsqueda de resultados basados únicamente en porcentajes. Asimismo, reforzará la inspección y supervisión profesional, así como la gestión y utilización de los datos./.

VNA