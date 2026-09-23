Vietnam amplía oportunidades de captar capital internacional mediante contactos con inversores

Nueva York (VNA) - Vietnam busca ampliar las oportunidades de captar capital internacional mediante contactos directos con inversores, en el marco de una gira de presentación informativa (Non-Deal Roadshow – NDR) organizada en Estados Unidos por el Ministerio de Finanzas, en coordinación con el Banco Estatal de Vietnam.



La actividad tuvo como objetivo actualizar a los inversores internacionales sobre la situación macroeconómica, las orientaciones de las políticas fiscal y monetaria y el plan de gestión de la deuda pública de Vietnam, y se desarrolló en el marco de una serie de eventos diplomáticos de alto nivel del país en Estados Unidos.



En encuentros con el canal televisivo Bloomberg TV y empresarios estadounidenses, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, afirmó que el país continuará promoviendo las reformas, perfeccionando las instituciones y creando un entorno de inversión transparente y favorable para las instituciones financieras y los inversores internacionales.



En este contexto, la delegación vietnamita se reunió con importantes inversores institucionales extranjeros, incluidos fondos globales de gestión de activos y de capital riesgo. Representantes del Ministerio de Finanzas presentaron la situación macroeconómica, las perspectivas de crecimiento y las estrategias gubernamentales para diversificar las fuentes de captación de capital.



Los inversores valoraron la estabilidad macroeconómica y las perspectivas de desarrollo a largo plazo de Vietnam, además de los esfuerzos para mejorar la transparencia y el intercambio de información. Las opiniones recogidas servirán al Ministerio de Finanzas para seguir la evolución de los mercados internacionales de capitales y evaluar opciones de financiación con costos óptimos para el Gobierno.



Como parte de la agenda, la delegación se reunió también en Nueva York con Elisa Parisi-Capone, vicepresidenta y analista sénior del grupo de Riesgo Soberano de Moody’s. En mayo, la agencia mantuvo la calificación crediticia soberana de Vietnam en Ba2 y elevó su perspectiva de “estable” a “positiva”.



La delegación informó a Moody’s sobre la evolución de la economía, las finanzas públicas, el presupuesto y la deuda pública, así como sobre las reformas institucionales y las medidas destinadas a preservar la estabilidad macroeconómica y avanzar hacia un crecimiento de dos dígitos.



Por otra parte, el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, mantuvo una reunión bilateral con representantes del banco J.P. Morgan para intercambiar sobre las posibilidades de cooperación estratégica, especialmente el asesoramiento y apoyo de la entidad al desarrollo del mercado de capitales vietnamita y su integración en el sistema financiero mundial./.

VNA